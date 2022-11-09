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Başkan Güngör, ‘Kahramanmaraş’ımıza çok yakışacak bir tesis’

Şairler Tepesi’nde AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Güngör, “Tesisimizde hizmet verecek olan yeni restoran alanımızın adını Ahir Sofrası olarak belirledik. Çay bahçeleri ise Sezai Karakoç ve Abdurrahim Karakoç’un şiirlerinin isimlerini taşıyacak. Birinin ismi Bahçe Mihriban, diğerinin ise Bahçe Mona Roza olacak” dedi.

Başkan Güngör, ‘Kahramanmaraş’ımıza çok yakışacak bir tesis’

Başkan Güngör, ‘Kahramanmaraş’ımıza çok yakışacak bir tesis’

Şairler Tepesi’nde AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Güngör, “Tesisimizde hizmet verecek olan yeni restoran alanımızın adını Ahir Sofrası olarak belirledik. Çay bahçeleri ise Sezai Karakoç ve Abdurrahim Karakoç’un şiirlerinin isimlerini taşıyacak. Birinin ismi Bahçe Mihriban, diğerinin ise Bahçe Mona Roza olacak” dedi.

09 Kasım 2022 Çarşamba 09:59

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Şairler Tepesi’nde düzenlenen programda AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla Şairler Tepesi’ne kazandırılan ve Bahçe Mihriban, Bahçe Mona Roza ve Ahir Sofrası adı verilen mekânlar hakkında katılımcılara bilgiler aktaran Başkan Güngör, “Şairler Tepesi adıyla markalaşacak tesis, Kahramanmaraş’ımızın şiir ve edebiyatın başkenti kimliğinden de izler taşıyor. Tesisimizde hizmet verecek olan yeni restoran alanımızın adını Ahir Sofrası olarak belirledik. Çay bahçeleri ise Sezai Karakoç ve Abdurrahim Karakoç’un şiirlerinin isimlerini taşıyacak. Birinin ismi Bahçe Mihriban, diğerinin ise Bahçe Mona Roza olacak. Kahramanmaraş’ımıza çok yakışacak bir tesisi hayata geçirmenin mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

En Önemli Turizm Alanlarından

Başkan Güngör konuşmasının devamında, “Teras Kafe olarak bilinen ve Şairler Tepesi ismiyle markalaşacak olan tesisimizde çok kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdik. Altyapıdan ulaşıma, servis birimlerinden sosyal donatılarına kadar tesisin tüm birimlerini baştan sona yeniledik. Misafir kapasitemizi ve otopark alanımızı artırdık. Kahramanmaraş’ı panoramik açıdan gören Şairler Tepesi, şehrimizin en önemli turizm alanlarından bir tanesi. Verilere göre Kahramanmaraş’ımızın yıllık turizm potansiyeli 250 bin civarında. Turizm alanlarımızda gerçekleştirdiğimiz dönüşüm çalışmalarımızla bu sayıyı ilk aşamada 500 bin, daha sonrasında ise 1 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Bu sayılara ulaşmamızda Şairler Tepesi’nin de çok büyük katkısının olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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Başkan Güngör‘Kahramanmaraş’ımıza çok Yakışacak Bir Tesis’
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