Başkan Güngör, Kahramanmaraşlı sporcuları ağırladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ulusal ve uluslararası arenada gösterdikleri başarılarla adından söz ettiren Kahramanmaraşlı sporcuları makamında ağırladı.

Ziyarette, 2022 Para Yüzme Dünya Şampiyonası’nda 50 metre sırtüstü S5 ve 50 metre kelebek S5 kategorilerinde gümüş madalya kazanan Milli Yüzücü Sevilay Öztürk, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 15. Balkan Kick Boks Şampiyonası'nda üçüncü olarak Türkiye’yi gururlandıran genç sporcu Esma Yıldız, Kahramanmaraş Dereköy Şeref Eroğlu Er Meydanı’nda gerçekleştirilen 2022 Türkiye Karakucak Şampiyonası’nda rakiplerini mağlup ederek birinciliği göğüsleyen güreşçiler Remzi Temur, Musa Gürbüz, Durdu Mehmet Eroğlu, Emin Demir ve Ömer Faruk Çayır yer aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Hayrettin Güngör, sporculara başarı dileklerini iletti.

Sporun ve Sporcunun Yanındayız

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Ulusal ve uluslararası arenada gösterdikleri başarılarla göğsümüzü kabartan, başarılarıyla daima gurur duyduğumuz Kahramanmaraşlı sporcularımızı misafir ettik. Kıymetli sporcularımızdan, göstermiş oldukları azim ve çalışmaları neticesinde elde ettikleri başarıları dinledik. Ümit ediyorum ki sporcularımız bundan sonraki süreçte de şehrimiz ve ülkemiz adına çok önemli başarılara imza atacaklar. Rabbim başarılarını daim eylesin. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.