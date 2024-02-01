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Başkan Güngör; “Kalıcı konutların teslimine başlanıyor”

Vali MükerremÜnlüer ile Afşin, Elbistan ve Göksun’da yapımı tamamlanmak üzere olan TOKİ Konutlarında incelemelerde bulunan Başkan Güngör, “İnşallah asrın felaketinin yıl dönümünde kalıcı konutların teslimine başlanacak ve kalıcı konutların teslimi peyderpey devam edecek” dedi.

Başkan Güngör; “Kalıcı konutların teslimine başlanıyor”

Başkan Güngör; “Kalıcı konutların teslimine başlanıyor”

Vali MükerremÜnlüer ile Afşin, Elbistan ve Göksun’da yapımı tamamlanmak üzere olan TOKİ Konutlarında incelemelerde bulunan Başkan Güngör, “İnşallah asrın felaketinin yıl dönümünde kalıcı konutların teslimine başlanacak ve kalıcı konutların teslimi peyderpey devam edecek” dedi.

01 Şubat 2024 Perşembe 19:41

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Vali MükerremÜnlüer ile Afşin, Elbistan ve Göksun’da tamamlanmak üzere olan TOKİ Konutlarını yerinde inceledi. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, AFAD İl Müdürü Tayfun Temur ve ilçe belediye başkanlarının da yer aldığı ziyaretlerde Başkan Hayrettin Güngör ve Vali MükerremÜnlüer, çalışmalara ilişkin son bilgileri aldı. Asrın felaketinin yıl dönümünde kalıcı konutların teslimine başlanacağını belirten Başkan Hayrettin Güngör, “Valimiz Sayın MükerremÜnlüer, İl Jandarma Komutanımız, Emniyet Müdürümüz ve AFAD İl Müdürümüz ile birlikte Afşin, Elbistan ve Göksun’da yapımı tamamlanmak üzere olan TOKİ Konutlarını yerinde inceleyerek çalışmalara ilişkin son bilgileri aldık. İnşallah asrın felaketinin yıl dönümünde kalıcı konutların teslimine başlanacak ve kalıcı konutların teslimi peyderpey devam edecek” dedi.

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Başkan Güngör; “Kalıcı Konutların Teslimine Başlanıyor”
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