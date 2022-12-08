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Başkan Güngör, Kariyer Fırsatları Panelinde Gençlere Seslendi

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Ziraat Katılım ve KSÜ iş birliğiyle düzenlenen panelde konuşan Başkan Güngör, “Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bir milleti ayağa kaldıracak kişiler yine o milletin evlatlarıdır. Nihai hedefimiz toplumumuzun refahını daha da ileriye taşımak olmalı” dedi.

Başkan Güngör, Kariyer Fırsatları Panelinde Gençlere Seslendi

Başkan Güngör, Kariyer Fırsatları Panelinde Gençlere Seslendi

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Ziraat Katılım ve KSÜ iş birliğiyle düzenlenen panelde konuşan Başkan Güngör, “Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bir milleti ayağa kaldıracak kişiler yine o milletin evlatlarıdır. Nihai hedefimiz toplumumuzun refahını daha da ileriye taşımak olmalı” dedi.

08 Aralık 2022 Perşembe 13:07

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör; Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Ziraat Katılım ve Sütçü İmam Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen ‘Katılım Finans Alanında Kariyer Fırsatları’ konulu panele katıldı. KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panelde; Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan’ın yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Dulkadiroğlu Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ve yardımcıları, öğretim görevlileri ile üniversite öğrencileri de yer aldı.

Kariyer Günlerini Çok Değerli Buluyorum

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Öncelikle ‘Katılım Finans Alanında Kariyer Fırsatları’ konulu bu panelin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece finans alanında değil gıdadan giyime kadar birçok alanda insanlar inançlarına göre hayatlarını sürdürmek istiyorlar. 1983 yılında temeli atılan katılım kurumlarının da bu aşamaya gelmesi bizleri son derece memnun ediyor. Sermayenin, fonların, birikimlerin insanların kaygı duymayacağı bir şekilde değerlendirilmesi, yatırımcının da aynı şekilde bununla buluşması ve ekonomiye kazandırılmasını da çok önemli buluyoruz” cümlelerini kaydetti.

Gençlerimizin Geleceğine Işık Tutacak

Başkan Güngör konuşmasının devamında, “Gençlerimizin, gelecekte hangi alanlarda çalışmasının daha doğru olacağını belirlemesi gerekiyor. İdealleri ve hayalleri doğrultusunda hedef belirleyenler, o istikamete uygun çalışmalar yapacaktır. Kariyer günleri etkinlikleri de bu noktada gençlerimize yol gösterecektir. Farklı meslek gruplarından uzman kişiler o işin avantajlarını ve dezavantajlarını anlatarak gençlerimize fikir verebilir. Kariyer günleri, gençlerimizin geleceğine ışık tutacaktır. Gençlerimiz de bu doğrultuda geleceklerini şekillendirme fırsatı bulacağına inanıyorum. Fırsatlar bazen çok sınırlı olabilir ancak onu mutlaka değerlendirebilmemiz gerekiyor” dedi.

Toplumumuzun Refahını Daha İleriye Taşımalıyız

Konuşmasında gençlere bir takım tavsiyelerde de bulunan Güngör, “Öğrencilerimizin hangi bölümü bitirirse bitirsin mutlaka o bölümün gerektirdiği en az ortalama bilgilere sahip olması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bir milleti ayağa kaldıracak kişiler yine o milletin evlatlarıdır. Nihai hedefimiz toplumumuzun refahını daha da ileriye taşımak olmalı. İç disiplinimizi de sağlamamız gerekiyor. Bu programın hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kıymetli gençlerimize de eğitim ve çalışma hayatlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kaydetti.

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Başkan GüngörKariyer Fırsatları Panelinde Gençlere Seslendi
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