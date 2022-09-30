Başkan Güngör, Kaymakam Çelikkaya’yı ağırladı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Kaymakamlığı’na atanan Dr. Fatih Çelikkaya’yı makamında ağırladı. Yapılan ziyaretten dolayı Dr. Çelikkaya’ya memnuniyetlerini ifade eden Başkan Hayrettin Güngör, “Dulkadiroğlu Kaymakamlığı’na yeni atanan Dr. Fatih Çelikkaya’yı misafir ettik. Nazik ziyaretlerinden dolayı Sayın Çelikkaya’ya teşekkür ediyor, görevinde muvaffakiyetler diliyorum. Şehrimize hizmet noktasında yüksek bir koordinasyonla çalışmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.