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Başkan Güngör, Kaymakam Çelikkaya’yı ağırladı!

Dulkadiroğlu Kaymakamlığı’na atanan Dr. Fatih Çelikkaya’yı makamında ağırlayan Başkan Güngör, “Nazik ziyaretlerinden dolayı Sayın Çelikkaya’ya teşekkür ediyor, görevinde muvaffakiyetler diliyorum” dedi.

Başkan Güngör, Kaymakam Çelikkaya’yı ağırladı!

Başkan Güngör, Kaymakam Çelikkaya’yı ağırladı!

Dulkadiroğlu Kaymakamlığı’na atanan Dr. Fatih Çelikkaya’yı makamında ağırlayan Başkan Güngör, “Nazik ziyaretlerinden dolayı Sayın Çelikkaya’ya teşekkür ediyor, görevinde muvaffakiyetler diliyorum” dedi.

30 Eylül 2022 Cuma 13:26

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Kaymakamlığı’na atanan Dr. Fatih Çelikkaya’yı makamında ağırladı. Yapılan ziyaretten dolayı Dr. Çelikkaya’ya memnuniyetlerini ifade eden Başkan Hayrettin Güngör, “Dulkadiroğlu Kaymakamlığı’na yeni atanan Dr. Fatih Çelikkaya’yı misafir ettik. Nazik ziyaretlerinden dolayı Sayın Çelikkaya’ya teşekkür ediyor, görevinde muvaffakiyetler diliyorum. Şehrimize hizmet noktasında yüksek bir koordinasyonla çalışmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

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Başkan GüngörKaymakam Çelikkaya’yı Ağırladı!
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