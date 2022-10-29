Başkan Güngör, ‘Kuzey çevre yolu’nun yapım takvimini belirledik’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, çeşitli temaslarda bulunmak için gittiği Ankara’da Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerinin de yer aldığı ziyarette Kuzey Çevre Yolu’nun yapımına ilişkin süreçler değerlendirildi.

Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Başkan Güngör, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’nu ziyaretimizin ardından Kuzey Çevre Yolu’nun yapım süreciyle ilgili Karayolları Genel Müdürümüz Sayın Abdulkadir Uraloğlu’nu ziyaret ederek yolun yapım takvimini belirledik” ifadelerini kullandı.