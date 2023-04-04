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Başkan Güngör, MHP İl Başkanlığı’nın İftar Programına Katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, MHP İl Başkanlığı tarafından Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen ‘Bereket Sofrasında Gönül Birliği’ programında vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

Başkan Güngör, MHP İl Başkanlığı’nın İftar Programına Katıldı

Başkan Güngör, MHP İl Başkanlığı’nın İftar Programına Katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, MHP İl Başkanlığı tarafından Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen ‘Bereket Sofrasında Gönül Birliği’ programında vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

04 Nisan 2023 Salı 13:20

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Bereket Sofrasında Gönül Birliği’ iftar programına katıldı. Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen programda; MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz ve vatandaşlar da yer aldı.

Düzenlenen iftar programında vatandaşlarla da bir araya gelerek Ramazan aylarını tebrik eden Başkan Güngör, “MHP İl Başkanlığımızın düzenlediği iftar programında hemşehrilerimizle birlikte orucumuzu açtık. Rabbim oruçlarımızı kabul, birlik ve beraberliğimizi daim, sofralarımızı bereketli eylesin. MHP Genel Başkan Yardımcımız İsmail Özdemir, milletvekilimiz Sefer Aycan, il başkanlarımız ve iftar programımıza katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

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Başkan GüngörMHP İl Başkanlığı’nın İftar Programına Katıldı
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