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Başkan Güngör MÜSİAD Yönetimini ağırladı!

MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi ve yönetimini makamında ağırlayan Başkan Güngör, “Şehrimizin katma değerinin artırılması noktasında gerçekten iş insanlarımız da çok büyük katkıda bulunuyorlar. Kahramanmaraş’ımız için tüm paydaşlarımızla birlikte yüksek bir koordinasyonla çalışıyoruz” dedi.

Başkan Güngör MÜSİAD Yönetimini ağırladı!

Başkan Güngör MÜSİAD Yönetimini ağırladı!

MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi ve yönetimini makamında ağırlayan Başkan Güngör, “Şehrimizin katma değerinin artırılması noktasında gerçekten iş insanlarımız da çok büyük katkıda bulunuyorlar. Kahramanmaraş’ımız için tüm paydaşlarımızla birlikte yüksek bir koordinasyonla çalışıyoruz” dedi.

25 Ocak 2023 Çarşamba 18:44

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi ve yönetimini makamında ağırladı. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hakan Dereli’nin de yer aldığı ziyarette; şehirde hayata geçirilen yatırımlar, iş dünyası, Kahramanmaraş’ın ihracat potansiyeli, sanayi alanları, ticaret ve turizm gibi pek çok konuda istişarelerde bulunuldu. Başkan Güngör, ziyaretlerinden dolayı MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi ve yönetimine teşekkür etti.

Yüksek Bir Koordinasyonla Çalışıyoruz

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “MÜSİAD Şube Başkanı Sayın Serdar Salih Çiçekçi ve yönetimini misafir ettik. Şehrimizde gerek yerel yönetimler gerekse de özel sektör tarafından hayata geçirilen yatırımları, şehrimizin ticaret potansiyelini ve sanayi alanlarımızı değerlendirdik. Şehrimizin katma değerinin artırılması noktasında gerçekten iş insanlarımız da çok büyük katkıda bulunuyorlar. Kahramanmaraş’ımız için tüm paydaşlarımızla birlikte yüksek bir koordinasyonla çalışıyoruz. Bu noktada emeği geçen tüm iş insanlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kaydetti.

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Başkan Güngör MÜSİAD Yönetimini Ağırladı!
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