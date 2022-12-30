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Başkan Güngör, Müteahhitler Birliği’yle Buluştu

Kahramanmaraş Müteahhitler Birliği Derneği tarafından Şairler Tepesi’nde düzenlenen programa katılan Başkan Güngör, Büyükşehir Belediyesi’nin devam eden ve planlanan yatırımları hakkında katılımcılara bilgiler aktardı.

Başkan Güngör, Müteahhitler Birliği’yle Buluştu

Başkan Güngör, Müteahhitler Birliği’yle Buluştu

Kahramanmaraş Müteahhitler Birliği Derneği tarafından Şairler Tepesi’nde düzenlenen programa katılan Başkan Güngör, Büyükşehir Belediyesi’nin devam eden ve planlanan yatırımları hakkında katılımcılara bilgiler aktardı.

30 Aralık 2022 Cuma 20:10

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Şairler Tepesi’nde Kahramanmaraş Müteahhitler Birliği Derneği tarafından düzenlenen programa katıldı. Programda müteahhitler ile muhabbet eden ve sorularını yanıtlayan Başkan Hayrettin Güngör, Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan turizme tüm alanlarda hayata geçirilen ve planlanan yatırımlara ilişkin katılımcılara bilgiler aktardı. Şairler Tepesi’nde gerçekleştirilen çalışmalardan da bahseden Başkan Güngör, “Burası toplamda 100 dönümlük bir alan. Tesisimizde hizmet verecek olan yeni restoran alanımızın adını Ahir Sofrası olarak belirledik. Çay bahçelerimizin ismi ise Bahçe Mihriban ve Monaroza olacak. Şairler Tepesi adıyla markalaşacak bu tesisimiz şehrimizin turizm potansiyelinin artmasına çok büyük katkı sağlayacaktır” diye konuştu. Başkan Hayrettin Güngör, programa davetlerinden dolayı dernek başkanı Mehmet Kaya ve üyelerine teşekkür etti.

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Başkan GüngörMüteahhitler Birliği’yle Buluştu
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