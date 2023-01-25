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Başkan Güngör, ‘Mutfak eşyası üretiminde türkiye’nin öncü şehirlerdeniz’

Mutfak eşyaları üretim alanında faaliyet gösteren Kırteks Metal’i ziyaret eden Başkan Hayrettin Güngör, “Mutfak eşyası üretiminde şehrimiz sadece Türkiye’de değil dünyada önemli bir pazar payına sahip. İnşallah bu oranın önümüzdeki süreçlerde daha da artacağını ümit ediyorum” dedi.

Başkan Güngör, ‘Mutfak eşyası üretiminde türkiye’nin öncü şehirlerdeniz’

Başkan Güngör, ‘Mutfak eşyası üretiminde türkiye’nin öncü şehirlerdeniz’

Mutfak eşyaları üretim alanında faaliyet gösteren Kırteks Metal’i ziyaret eden Başkan Hayrettin Güngör, “Mutfak eşyası üretiminde şehrimiz sadece Türkiye’de değil dünyada önemli bir pazar payına sahip. İnşallah bu oranın önümüzdeki süreçlerde daha da artacağını ümit ediyorum” dedi.

25 Ocak 2023 Çarşamba 17:28

Şehrin muhtelif yerlerinde işletme ve fabrika ziyaretlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün bugünkü durağı mutfak eşyası üretim alanında faaliyet gösteren Kırteks Metal oldu. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerinin de yer aldığı ziyarette işletme yetkilileriyle bir araya gelen Başkan Hayrettin Güngör, işletmenin faaliyetlerine ilişkin bilgiler aldı. Öğle yemeğinde de çalışanların sofrasına misafir olan Başkan Hayrettin Güngör, nazik misafirperverlikleri için işletme yetkilileri ve çalışanlarına teşekkür etti.

Önemli Pazar Payına Sahibiz

Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Kahramanmaraş’ın mutfak eşyası üretiminde Türkiye’nin öncü şehirlerinden birisi olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş’ımız birçok sektörde olduğu gibi mutfak eşyası üretiminde de öncü şehirlerden bir tanesi. Bugün de sanayimizde çok değerli Akdeniz firmamızı ziyaret ettik, çalışanlarımızla bir araya geldik. Firmamızın faaliyetlerine ilişkin bilgiler aldık. Mutfak araç gereçleri üretiminde şehrimizin isim yapmış firmalarından bir tanesi. Bu sektörde şehrimiz sadece Türkiye’de değil dünyada önemli bir pazar payına sahip. İnşallah bu oranın önümüzdeki süreçlerde daha da artacağını ümit ediyor, bu noktada gayret gösteren tüm firmalarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Güngör‘Mutfak Eşyası üretiminde Türkiye’nin öncü şehirlerdeniz’
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