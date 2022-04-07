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Başkan Güngör Öğrencilerle İftar Yaptı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, TOBB Fen Lisesi öğrencilerinin iftar sofrasına misafir oldu. Teravih namazının ardından Şekerdere Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Güngör, “Mübarek Ramazan ayında her akşam iftar sofralarında ve teravih namazları sonrası hemşehrilerimizle bir araya gelmeye gayret ediyoruz” dedi.

Başkan Güngör Öğrencilerle İftar Yaptı

Başkan Güngör Öğrencilerle İftar Yaptı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, TOBB Fen Lisesi öğrencilerinin iftar sofrasına misafir oldu. Teravih namazının ardından Şekerdere Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Güngör, “Mübarek Ramazan ayında her akşam iftar sofralarında ve teravih namazları sonrası hemşehrilerimizle bir araya gelmeye gayret ediyoruz” dedi.

07 Nisan 2022 Perşembe 13:54
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, iftar sofralarında ve teravih namazlarından sonra vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Güngör, TOBB Fen Lisesi öğrencilerinin iftar sofrasına misafir oldu. TOBB Fen Lisesi öğrencileriyle birlikte iftar yapan Başkan Güngör, arkadaşları tarafından 12. sınıf öğrencisi Ali Şakalak’a düzenlenen sürpriz doğum günü kutlamasına katıldı. Öğrencilerle birlikte iftar yapmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Güngör, “Bugün TOBB Fen Lisesi öğrencilerinin iftar sofrasına misafir olduk. Başardığımız, hayal ettiğimiz ne varsa onlara emanet edeceğiz. Onları böyle birlik ve kardeşlik içinde görmek büyük mutluluk” dedi.

Birlik ve Beraberliğimiz Daim Olsun

TOBB Fen Lisesi’nde öğrencilerle birlikte iftar yapan Başkan Güngör, teravih namazı çıkışında da Elif Hatun Camii’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla bolca sohbet eden Başkan Güngör, tatlı ikramında da bulundu. Daha sonra Şekerdere Caddesi’nde esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Mübarek Ramazan ayında her akşam iftar sofralarında ve teravih namazları sonrası hemşehrilerimizle bir araya gelmeye, onlarla muhabbet etmeye, istişarelerde bulunmaya gayret ediyoruz. Gerçekten onların teveccühleriyle karşılaşmak bizleri çok mutlu ediyor. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” ifadelerini kullandı.

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Başkan Güngör Öğrencilerle İftar Yaptı
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