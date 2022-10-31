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Başkan Güngör, Önceki Dönem Bakanlarını ve Milletvekilini Ağırladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, önceki dönem Bakanlarından Prof. Dr. Mehmet Sağlam, Dr. Sema Ramazanoğlu ve önceki dönem milletvekili Yıldırım Ramazanoğlu ile Tarihi Kahramanmaraş Kalesi’nde bir araya geldi.

Başkan Güngör, Önceki Dönem Bakanlarını ve Milletvekilini Ağırladı

Başkan Güngör, Önceki Dönem Bakanlarını ve Milletvekilini Ağırladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, önceki dönem Bakanlarından Prof. Dr. Mehmet Sağlam, Dr. Sema Ramazanoğlu ve önceki dönem milletvekili Yıldırım Ramazanoğlu ile Tarihi Kahramanmaraş Kalesi’nde bir araya geldi.

31 Ekim 2022 Pazartesi 16:27

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında 64’üncü Hükümet Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Sema Ramazanoğlu, 54’üncü Hükümet Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mehmet Sağlam ve 24’üncü Dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Yıldırım Ramazanoğlu ile Tarihi Kahramanmaraş Kalesi’nde bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Güngör, “Önceki dönem Bakanlarımızdan Prof. Dr. Mehmet Sağlam, Dr. Sema Ramazanoğlu ve önceki dönem milletvekilimiz Yıldırım Ramazanoğlu ile bir araya geldik. Tarihi Maraş Kalemiz ve Kapalı Çarşı’mızda gerçekleştirdiğimiz çalışmalara ilişkin bilgiler aktardık. Kalemizi merkeze alan tarihi adada başlattığımız yenileme çalışmalarımızdan bahsettik. Bugün bizlerle birlikte olan tüm misafirlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

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Başkan GüngörÖnceki Dönem Bakanlarını Ve Milletvekilini Ağırladı
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