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Başkan Güngör; “Pazarcık’ta kalıcı konutlar hızla yükseliyor”

Vali Mükerrem Ünlüer ile Pazarcık’ta bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan Başkan Güngör, “Çadırlardan konteynerlere, konteynerlerden de kalıcı konutlara hızlı bir süreç ilerliyor. Kahramanmaraş’ımızda 82 bin kalıcı konut yapılacak. Bunların yarıya yakınında süreçler başladı. İnşallah kalıcı konutlar taahhüt edilen sürede hak sahiplerine teslim edilecek” dedi.

Başkan Güngör; “Pazarcık’ta kalıcı konutlar hızla yükseliyor”

Başkan Güngör; “Pazarcık’ta kalıcı konutlar hızla yükseliyor”

Vali Mükerrem Ünlüer ile Pazarcık’ta bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan Başkan Güngör, “Çadırlardan konteynerlere, konteynerlerden de kalıcı konutlara hızlı bir süreç ilerliyor. Kahramanmaraş’ımızda 82 bin kalıcı konut yapılacak. Bunların yarıya yakınında süreçler başladı. İnşallah kalıcı konutlar taahhüt edilen sürede hak sahiplerine teslim edilecek” dedi.

18 Ağustos 2023 Cuma 18:21

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Vali Mükerrem Ünlüer ile 6 Şubat’ta meydana gelen ilk depremin merkez üssü Pazarcık’ta bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Kaymakamlık, İlçe Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret eden Güngör ve Ünlüer, ardından geçici barınma merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi. Heyet, devamında ilçede yapımı devam eden kalıcı konut inşaatlarında incelemelerde bulundu.

82 Bin Konut

Pazarcık programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Sayın Valimizle birlikte Pazarcık ilçemizde Kaymakamlık, Belediyemiz ve Emniyet Müdürlüğü’müzü ziyaret ettik. İlçemizde yapımı devam eden kalıcı konut inşaatlarında incelemelerde bulunduk. Gerçekten çok hızlı bir çalışma yürütülüyor. Çadırlardan konteynerlere, konteynerlerden de kalıcı konutlara hızlı bir süreç ilerliyor. Kahramanmaraş’ımızda 82 bin kalıcı konut yapılacak. Bunların yarıya yakınında süreçler başladı. İnşallah kalıcı konutlar taahhüt edilen sürede hak sahiplerine teslim edilecek” ifadelerini kullandı.

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Başkan Güngör; “Pazarcık’ta Kalıcı Konutlar Hızla Yükseliyor”
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