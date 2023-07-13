Başkan Güngör; “Şehir merkezini yerinde dönüştürmeyi hedefliyoruz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Trabzon Caddesi’nde ticari faaliyetlerini sürdüren esnafları misafir etti.

Geçici iş yerlerinin oluşturulması ve kalıcı iş yerlerinin inşasının değerlendirildiği ziyarette esnafların taleplerini de dinleyen Başkan Hayrettin Güngör, “Trabzon Caddesi esnafımızı misafir ettik. Geçici iş yerlerinde faaliyetlerini sürdüren esnafımıza bundan sonraki sürece ilişkin bilgiler aktardık. Bakanlıklarımızla görüşmelerimiz esnaflarımızın da talep ettiği gibi çarşılarımızın yerinde dönüştürülmesi hususunda. İnşallah el birliğiyle çok kısa süre içerisinde şehrimizi kalıcı konut ve iş yerleriyle eskisinden daha güçlü bir şekilde yeniden imar ve inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.