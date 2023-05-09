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Başkan Güngör, ‘Şehrimiz savunma sanayi alanında ilerleme kat edecek’

TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan’ı ağırlayan Başkan Güngör, “Hükümetimizin deprem bölgelerinin kalkınmasına yönelik bir dizi çalışması var. İnşallah hayata geçirilecek yatırımlarla şehrimiz savunma sanayi alanında çok büyük ilerleme kat edecek ve Kahramanmaraş’ımızın katma değeri artacak” dedi.

Başkan Güngör, ‘Şehrimiz savunma sanayi alanında ilerleme kat edecek’

Başkan Güngör, ‘Şehrimiz savunma sanayi alanında ilerleme kat edecek’

TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan’ı ağırlayan Başkan Güngör, “Hükümetimizin deprem bölgelerinin kalkınmasına yönelik bir dizi çalışması var. İnşallah hayata geçirilecek yatırımlarla şehrimiz savunma sanayi alanında çok büyük ilerleme kat edecek ve Kahramanmaraş’ımızın katma değeri artacak” dedi.

09 Mayıs 2023 Salı 19:30

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında şehre gelen Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan’ı makamında ağırladı. Şehirde yürütülen afet ve acil durum çalışmaları, deprem bölgelerinin kalkınmasına yönelik planlanan projeler ve savunma sanayi alanında Kahramanmaraş’ta hayata geçirilecek yatırımların görüşüldüğü ziyarette Prof. Dr. Rafet Bozdoğan, Başkan Güngör’e 6 Şubat’ta meydana gelen depremler dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye dileklerini iletti. Başkan Güngör de nazik ziyaretleri için TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bozdoğan’a teşekkür etti.

Kahramanmaraş’ın Katma Değeri Artacak

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Öncelikle nazik ziyaretleri için TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Rafet Bozdoğan’a teşekkür ediyorum. Çok verimli bir görüşme oldu. Hükümetimiz tarafından deprem bölgelerinin kalkınmasına yönelik planlanan projeler ile savunma sanayi alanında şehrimizde hayata geçirilmesi düşünülen yatırımları değerlendirdik. İnşallah hayata geçirilecek yatırımlarla şehrimiz savunma sanayi alanında çok büyük ilerleme kat edecek ve Kahramanmaraş’ımızın katma değeri artacak. Savunma sanayii alanında hayata geçirilecek bu yatırımlar istihdama da önemli katkı sağlayacak” dedi.

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Başkan Güngör‘Şehrimiz Savunma Sanayi Alanında Ilerleme Kat Edecek’
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