Başkan Güngör ‘Şehrimize hizmet noktasında yüksek koordinasyonla çalışıyoruz’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında şehre gelen 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ile birlikte AK Parti Elbistan İlçe Teşkilatı’nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Ziyarette AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Habibe Öçal ve Cihat Sezal ile İl Başkanı Fırat Görgel de yer aldı. AK Parti Elbistan İlçe Başkanı olarak atanan Servet Okur’a yeni görevinde muvaffakiyetler dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanımız ve milletvekilimiz Sayın Mahir Ünal, milletvekillerimiz ve il başkanımızla birlikte Elbistan İlçe Teşkilatı’mızı ziyaret ederek teşkilat mensuplarımızla bir araya geldik. Elbistan İlçe Başkanı olarak atanan Servet Okur’a tebrik ve muvaffakiyet dileklerimizi ilettik. Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve teşkilatımızla birlikte şehrimize ve hemşehrilerimize hizmet noktasında yüksek bir koordinasyonla çalışıyoruz” dedi.

Yalnız Bırakmayacağız

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve beraberindeki heyet, AK Parti Elbistan İlçe Teşkilatı’nda gerçekleştirilen programın ardından Ekim ayında Van’ın Çatak ilçesinde hain terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Sert ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını ve yalnız bırakmayacaklarını belirtti.