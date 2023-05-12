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Başkan Güngör; “Şehrimizi daha güzel bir şekilde yeniden imar edeceğiz”

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile EXPO alanında düzenlenen programda muhtarlarla bir araya gelen Başkan Güngör, “Kale, Kapalı Çarşı, Azerbaycan Bulvarı, Trabzon Caddesi ve civarını kapsayan bir kentsel tasarım çalışması yapılıyor. Kardeş ülkemiz Azerbaycan tarafından da şehrimizde bin bağımsız bölümden oluşan bir mahalle inşa ediliyor. İnşallah el birliğiyle şehrimizi daha güzel bir şekilde yeniden imar edeceğiz” dedi.

Başkan Güngör; “Şehrimizi daha güzel bir şekilde yeniden imar edeceğiz”

Başkan Güngör; “Şehrimizi daha güzel bir şekilde yeniden imar edeceğiz”

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile EXPO alanında düzenlenen programda muhtarlarla bir araya gelen Başkan Güngör, “Kale, Kapalı Çarşı, Azerbaycan Bulvarı, Trabzon Caddesi ve civarını kapsayan bir kentsel tasarım çalışması yapılıyor. Kardeş ülkemiz Azerbaycan tarafından da şehrimizde bin bağımsız bölümden oluşan bir mahalle inşa ediliyor. İnşallah el birliğiyle şehrimizi daha güzel bir şekilde yeniden imar edeceğiz” dedi.

12 Mayıs 2023 Cuma 11:41

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti 28. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile EXPO 2023 Sergi Alanı’ndaki Arasta Çarşısı’nda düzenlenen programda Onikişubat ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ve teşkilat mensuplarının da yer aldığı programda muhtarlarla sohbet eden, taleplerini dinleyen ve sorularını yanıtlayan Kirişci ve Güngör, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Kentsel Tasarımlar

Programda yaptığı konuşmada, Onikişubat ilçesinde hayata geçirilen ve planlanan yatırımlara da değinen Güngör, “Asrın felaketinin ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlıklarımız, kurum ve kuruluşlarımızla birlikte şehrimizi tekrar inşa etme noktasında derhal çalışmalarımıza başladık ve yoğun gayret gösteriyoruz. Bu noktada deprem bölgesindeki diğer şehirlerden daha ileride olduğumuzu söyleyebiliriz. Mikro bölgeleme süreçlerinde son aşamaya gelindi. Bu sürecin sonuçlanmasının ardından imar planlarımızı revize edeceğiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mız tarafından Kale, Kapalı Çarşı, Azerbaycan Bulvarı, Trabzon Caddesi ve civarını kapsayan bir kentsel tasarım çalışması yapılıyor. Kardeş ülkemiz Azerbaycan tarafından da şehrimizde 184 dönümlük alanda bin bağımsız bölümden oluşan bir mahalle inşa ediliyor. İlk etap çalışmaları başladı. İnşallah el birliğiyle şehrimizi daha güzel bir şekilde yeniden imar edeceğiz” cümlelerini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Güngör; “Şehrimizi Daha Güzel Bir şekilde Yeniden Imar Edeceğiz”
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