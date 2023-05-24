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Başkan Güngör, “Şehrimizi Hep Birlikte Ayağa Kaldırıyoruz”

Tekstil alanında faaliyet gösteren Arıkan Mensucat ve Can Konfeksiyon işletmelerini ziyaret ederek çalışanlarla bir araya gelen Başkan Güngör, “Deprem sonrası şehrimizde ticaretin canlanması noktasında yoğun gayret gösteren tüm firmalarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Güngör, “Şehrimizi Hep Birlikte Ayağa Kaldırıyoruz”

Başkan Güngör, “Şehrimizi Hep Birlikte Ayağa Kaldırıyoruz”

Tekstil alanında faaliyet gösteren Arıkan Mensucat ve Can Konfeksiyon işletmelerini ziyaret ederek çalışanlarla bir araya gelen Başkan Güngör, “Deprem sonrası şehrimizde ticaretin canlanması noktasında yoğun gayret gösteren tüm firmalarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

24 Mayıs 2023 Çarşamba 15:52

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci ile şehrin çeşitli noktalarında gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Kirişci ve Güngör, tekstil alanında faaliyet gösteren Arıkan Mensucat ve Can Konfeksiyon’u ziyaret ederek işletme yetkilileri ve çalışanlarla bir araya geldi. Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil’in de yer aldığı ziyarette, işletme yetkililerinden faaliyetlere ilişkin bilgiler alan Kirişci ve Güngör, personellerle de sohbet ederek taleplerini dinledi. Ziyarette konuşan Bakan Kirişci; 14 Mayıs seçimleri, 28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi ve şehrin ayağa kaldırılması noktasında yürütülen ve planlanan faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ticaretin Canlanması İçin Gayret Ediyoruz

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci ve Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanımız Nevzat Pakdil ile tekstil alanında şehrimizin önemli işletmelerinden Arıkan Mensucat ve Can Konfeksiyon’u ziyaret ederek işçi kardeşlerimizle bir araya geldik. Deprem sonrası şehrimizde ticaretin canlanması noktasında yoğun gayret gösteren tüm firmalarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. İşletme yetkililerimize ve tüm çalışan kardeşlerimize işlerinde kolaylıklar diliyoruz. Şehrimizi tekrar ayağa kaldırma noktasında el birliğiyle gayretimizi sürdürüyoruz” dedi.

Son Güncelleme: 24.05.2023 21:32
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“Şehrimizi Hep Birlikte Ayağa Kaldırıyoruz”Başkan Güngör
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