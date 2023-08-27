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Başkan Güngör “Şehrimizin imar ve inşası noktasında çok büyük ilerleme kat edildi”

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ve AFAD Başkanı Okay Memiş ile Afet Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantısına katılan Başkan Güngör, “Hamdolsun şehrimizin imar ve inşası noktasında çok büyük ilerleme kat edildi. Bu süreçte emeği geçen, bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Güngör “Şehrimizin imar ve inşası noktasında çok büyük ilerleme kat edildi”

Başkan Güngör “Şehrimizin imar ve inşası noktasında çok büyük ilerleme kat edildi”

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ve AFAD Başkanı Okay Memiş ile Afet Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantısına katılan Başkan Güngör, “Hamdolsun şehrimizin imar ve inşası noktasında çok büyük ilerleme kat edildi. Bu süreçte emeği geçen, bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

27 Ağustos 2023 Pazar 13:24

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehrin imar ve inşası noktasında alanda yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere Kahramanmaraş’a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ve AFAD Başkanı Okay Memiş ile Afet Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Vali Mükerrem Ünlüer, Dulkadiroğlu Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve kurum yetkililerinin de yer aldığı toplantıda, şehirde son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Çok Büyük İlerleme Kat Edildi

Başkan Hayrettin Güngör, “İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Münir Karaloğlu başkanlığında Afet Koordinasyon Merkezi’ndeki toplantımızı AFAD yeni Başkanımız Sayın Okay Memiş, Valimiz Sayın Mükerrem Ünlüer ve paydaş kurum yetkililerimizin katılımlarıyla gerçekleştirdik. Şehrimizdeki son duruma ilişkin istişarelerde bulunduk, mevcut durumumuzu değerlendirdik. Hamdolsun şehrimizin imar ve inşası noktasında çok büyük ilerleme kat edildi. Bu süreçte emeği geçen, bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Güngör “Şehrimizin Imar Ve Inşası Noktasında çok Büyük Ilerleme Kat Edildi”
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