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Başkan Güngör, ‘Şiir ve edebiyatımızı tescil ettirmeyi hedefliyoruz’

24 TV ekranlarında yayınlanan ‘Moderatör Hafta Sonu’ programının canlı yayın konuğu olan Başkan Güngör, “Şiir ve edebiyatımızı ulusal ve uluslararası arenada daha tanınır hale getirmek için UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dâhil olmayı çok önemsiyoruz. İnşallah bu alanda Türkiye’den UNESCO’ya dâhil olan ilk şehir Kahramanmaraş olacak” dedi.

Başkan Güngör, ‘Şiir ve edebiyatımızı tescil ettirmeyi hedefliyoruz’

Başkan Güngör, ‘Şiir ve edebiyatımızı tescil ettirmeyi hedefliyoruz’

24 TV ekranlarında yayınlanan ‘Moderatör Hafta Sonu’ programının canlı yayın konuğu olan Başkan Güngör, “Şiir ve edebiyatımızı ulusal ve uluslararası arenada daha tanınır hale getirmek için UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dâhil olmayı çok önemsiyoruz. İnşallah bu alanda Türkiye’den UNESCO’ya dâhil olan ilk şehir Kahramanmaraş olacak” dedi.

25 Aralık 2022 Pazar 15:02

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 3’üncü Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’ni tanıtmak içinçalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Hayrettin Güngör, 24 TV’de yayınlanan ‘Moderatör Hafta Sonu’ programının canlı yayın konuğu oldu. Başkan Hayrettin Güngör; Kahramanmaraş’ın şiir ve edebiyat alanındaki potansiyeline, şehirde düzenlenen uluslararası etkinliklere, 3’üncü Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’ne, Kahramanmaraş’ın gastronomisine, turizmine ve doğal güzelliklerine ilişin değerlendirmelerde bulundu.

Kahramanmaraş, Çok Büyük Yazar ve Şairler Yetiştirdi

Kahramanmaraş’ın çok büyük yazar ve şairler yetiştirdiğini vurgulayan Başkan Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş, birçok alanda öne çıksa da şehrimizin kimliğini şiir ve edebiyat oluşturuyor. Karacaoğlan’dan bugüne kadar bu kadim topraklar çok büyük şair, yazar ve fikir adamlarına ev sahipliği yaptı. Necip Fazıl Kısakürek, Nuri Pakdil, Abdurrahim Karakoç, Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Erdem Beyazıt, Âşık Mahzuni Şerif bunlardan sadece birkaçı. Kadimden günümüze var olan bu değerimizi bizler de ulusal ve uluslararası arenada tanıtmak için gayret ediyoruz. 2020 yılında ‘Çünkü Sözümüz Var’ diyerek çıktığımız Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nin bu yıl 3’üncüsünü gerçekleştiriyoruz. Gerçekten her yıl olduğu gibi bu yıl da etkinliklerimiz çok güzel geçiyor. Edebiyatseverlerin etkinliklerimize göstermiş olduğu ilgi son derece fazla. 23 Aralık Cuma günü 3. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nin açılışını gerçekleştirdik. Cumartesi günü de konferanslar, şiir dinletisi ve konser etkinliğimiz edebiyatseverlerle buluştu. İnşallah bugün de 7 dalda Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri’ni sahipleriyle buluşturacağız” dedi.

UNESCO Yolculuğumuz Devam Ediyor

UNESCO sürecine ilişkin de bilgiler aktaran Başkan Güngör, “Şiir ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş’ımızda Şiir ve Edebiyat Günleri düzenlenmesi son derece kıymetli. Ülkemizin ve dünyanın birçok bölgesinden misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. Edebiyat oturumları, şiir dinletileri ve konserler devam ediyor. Edebiyata ilgi duyan herkesi mutlaka Kahramanmaraş’ımıza bekliyoruz. Şiir ve edebiyat alanında var olan bu değerimizi uluslararası arenada da tanıtmak için yoğun bir gayret sarf ediyoruz. Bu noktada UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dâhil olmayı da çok önemsiyoruz. Geçtiğimiz yıl yaptığımız çalışmalarla UNESCO’nun yedek listesinde yer alarak bu iddiamızı sürdürüyoruz. İnşallah bu çalışmalarımız neticesinde UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na şiir ve edebiyat alanında Türkiye’den dâhil olan ilk şehir Kahramanmaraş olacak. Bu sadece şehrimiz için değil tüm Türkiye için çok önemli ve değerli” diye konuştu.

Birçok Şeyin Öncü Şehriyiz

Yöneltilen soru üzerine Kahramanmaraş’ın gastronomisinden, değerlerinden ve doğal güzelliklerinden de bahseden Güngör, “Kahramanmaraş’ımız, şiir ve edebiyatın başkenti olmasının yanı sıra birçok sektöre de öncülük ediyor. Kahramanmaraş; kurtuluş mücadelesinin öncü şehri, dondurmanın başkenti, tekstil ve takı tasarım başta olmak üzere birçok sanayi sektörünün de öncü şehri. Biz; dondurmayı ve takı tasarımını da şiir gibi yapıyoruz. Çok değerli ve geniş bir gastronomiye sahibiz. Kahraman şehrimiz coğrafi açıdan çok zengin bir şehir. Birçok şehre nasip olmayan doğal güzelliklere ev sahipliği yapıyor. Yedikuyular Kayak Merkezi’miz bölgenin en gözde kış turizm tesislerinden bir tanesi. Yine burada ulusal ve uluslararası kar voleybolu turnuvalarına ev sahipliği yapıyoruz. Varandaşlarımızı yılda en az 1 defa Kahramanmaraş’a gelmeye davet ediyoruz” cümlelerini kaydetti.

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Başkan Güngör‘Şiir Ve Edebiyatımızı Tescil Ettirmeyi Hedefliyoruz’
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