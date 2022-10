Başkan Güngör, ‘Spor alanlarımızın niteliğini ve niceliğini artırıyoruz’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Genel Başkanı İsmail Dilber ve Kahramanmaraş Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri’ni makamında ağırladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Başkan Hayrettin Güngör, “Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Genel Başkanı İsmail Dilber ve Kahramanmaraş Şubesi Yönetim Kurulu Üyelerimizi misafir ettik. Şehrimizde spor alanında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin istişarelerde bulunduk. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sporun, sporcunun, antrenörlerimizin ve yöneticilerimizin yanındayız. Her geçen gün spor alanlarımızın niteliğini ve niceliğini artırıyoruz. İlçelerimize ve mahallelerimize yeni halı sahalar, basketbol potaları, yürüyüş alanları ve bisiklet yolları kazandırıyoruz. Amatör Spor Kulüplerimize sağladığımız destekler artarak devam ediyor. Kahramanmaraş’ımızın spor alanındaki potansiyelini artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu. TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber de Kahramanmaraş’ta sporun gelişmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirterek Başkan Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.