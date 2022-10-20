Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kudüs Şairi Nuri Pakdil Kahramanmaraş’ta Anıldı
Kudüs Şairi Nuri Pakdil Kahramanmaraş’ta...
Kahramanmaraş Akademi’ye Güz Döneminde Rekor Başvuru
Kahramanmaraş Akademi’ye Güz Döneminde Rekor...
Başkan Okay’dan Muhtarlar Günü Mesajı
Başkan Okay’dan Muhtarlar Günü Mesajı
Kudüs Şairi Nuri Pakdil Yâd Edilecek
Kudüs Şairi Nuri Pakdil Yâd...
Göksun’un Merkez Bulvarı Büyükşehir’le Güzelleşiyor
Göksun’un Merkez Bulvarı Büyükşehir’le Güzelleşiyor

Başkan Güngör, ‘Spor alanlarımızın niteliğini ve niceliğini artırıyoruz’

TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber ve yönetimini makamında ağırlayan Başkan Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sporun, sporcunun, antrenörlerimizin ve yöneticilerimizin yanındayız. Her geçen gün spor alanlarımızın niteliğini ve niceliğini artırıyoruz” dedi.

Başkan Güngör, ‘Spor alanlarımızın niteliğini ve niceliğini artırıyoruz’

Başkan Güngör, ‘Spor alanlarımızın niteliğini ve niceliğini artırıyoruz’

TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber ve yönetimini makamında ağırlayan Başkan Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sporun, sporcunun, antrenörlerimizin ve yöneticilerimizin yanındayız. Her geçen gün spor alanlarımızın niteliğini ve niceliğini artırıyoruz” dedi.

20 Ekim 2022 Perşembe 13:00

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Genel Başkanı İsmail Dilber ve Kahramanmaraş Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri’ni makamında ağırladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Başkan Hayrettin Güngör, “Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Genel Başkanı İsmail Dilber ve Kahramanmaraş Şubesi Yönetim Kurulu Üyelerimizi misafir ettik. Şehrimizde spor alanında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin istişarelerde bulunduk. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sporun, sporcunun, antrenörlerimizin ve yöneticilerimizin yanındayız. Her geçen gün spor alanlarımızın niteliğini ve niceliğini artırıyoruz. İlçelerimize ve mahallelerimize yeni halı sahalar, basketbol potaları, yürüyüş alanları ve bisiklet yolları kazandırıyoruz. Amatör Spor Kulüplerimize sağladığımız destekler artarak devam ediyor. Kahramanmaraş’ımızın spor alanındaki potansiyelini artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu. TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber de Kahramanmaraş’ta sporun gelişmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirterek Başkan Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Güngör‘Spor Alanlarımızın Niteliğini Ve Niceliğini Artırıyoruz’
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta pekmez ve un sucuğu sezonu başladı
Kahramanmaraş’ta pekmez ve un sucuğu sezonu başladı
Kahramanmaraş’ta Muhtarlık Hizmet Binasının Temeli Atıldı
Kahramanmaraş’ta Muhtarlık Hizmet Binasının Temeli Atıldı
KİÜ Rektörü Özgül, KSÜ Rektörü Yasım’ı Ziyaret Etti
KİÜ Rektörü Özgül, KSÜ Rektörü Yasım’ı Ziyaret Etti
Başkan Güngör, ‘Kahramanmaraş için el birliğiyle çalışıyoruz’
Başkan Güngör, ‘Kahramanmaraş için el birliğiyle çalışıyoruz’
Expo 2023 Gençlik Festivali’nde Peş Peşe 4 Muhteşem Konser
Expo 2023 Gençlik Festivali’nde Peş Peşe 4 Muhteşem Konser

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber