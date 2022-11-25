Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta KAMEK Kursları Büyük Beğeni Topluyor
Kahramanmaraş’ta KAMEK Kursları Büyük Beğeni...
‘Dünya Sürgünü’ Kahramanmaraş’ta Beyaz Perdeye Taşınıyor
‘Dünya Sürgünü’ Kahramanmaraş’ta Beyaz Perdeye...
EKOFULL Dergisi’nin 6’ncı sayısı çıktı!
EKOFULL Dergisi’nin 6’ncı sayısı çıktı!
Başkan Mahçiçek, vefatının 100’üncü yıldönümünde Sütçü İmam’ı andı
Başkan Mahçiçek, vefatının 100’üncü yıldönümünde...
Prof. Ay: “O, Aklın ve Gönlün Muallimidir”
Prof. Ay: “O, Aklın ve...

Başkan Güngör: “Sütçü imam’ı rahmet ve minnetle anıyorum”

Sütçü İmam’ın vefatının 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Başkan Güngör, “Milli Mücadelemizin timsali Sütçü İmam’ı vefatının yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Başkan Güngör: “Sütçü imam’ı rahmet ve minnetle anıyorum”

Başkan Güngör: “Sütçü imam’ı rahmet ve minnetle anıyorum”

Sütçü İmam’ın vefatının 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Başkan Güngör, “Milli Mücadelemizin timsali Sütçü İmam’ı vefatının yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

25 Kasım 2022 Cuma 18:24

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Maraş’ın Milli Mücadelesi’nin ilk kıvılcımını ateşleyen Sütçü İmam’ın vefatının 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Güngör mesajında, “Kurtuluş mücadelemizin ilk kıvılcımını ateşleyen ve düşmana karşı direnişi başlatan Milli Mücadelemizin timsali Sütçü İmam’ı vefatının yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum. Bağımsızlık uğruna kadını erkeği, genci yaşlısı şehrin bütün fertleriyle canı pahasına mücadele eden, Anadolu’da bağımsızlık meşalesini yakan ve bu mukaddes toprakları bizlere emanet bırakan tüm kahraman ecdadımıza rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Güngör: “Sütçü Imam’ı Rahmet Ve Minnetle Anıyorum”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Mahçiçek, Öğretmenlerimiz geleceğimizin mimarıdır
Başkan Mahçiçek, Öğretmenlerimiz geleceğimizin mimarıdır
Deva Partililer Kadına Şiddete Karşı Sokakta
Deva Partililer Kadına Şiddete Karşı Sokakta
Başkan Mahçiçek, Güney Kore Büyükelçisine Expo 2023’ü Gezdirdi
Başkan Mahçiçek, Güney Kore Büyükelçisine Expo 2023’ü Gezdirdi
Kahramanmaraş’ta KAMEK Kursları Büyük Beğeni Topluyor
Kahramanmaraş’ta KAMEK Kursları Büyük Beğeni Topluyor
Kahramanmaraş’ta kadınlara özel poşet
Kahramanmaraş’ta kadınlara özel poşet

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber