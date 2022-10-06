Başkan Güngör, ‘Tam Bana Göre Festival’ Etkinliğine Katıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen “Tam Bana Göre Festival” etkinliğine katıldı.

Festivalde; Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetleri, geleneksel el sanatları, turizm alanları ve tarihi mekânları ile kültür-sanat alanında hayata geçirilen faaliyetleri tanıtmak için Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından kurulan stantları ziyaret eden Başkan Güngör, alanda gençlerle de bir araya gelerek muhabbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi ve çeşitli ikramlarda bulundu.

Başkan Güngör, Gençlere Şiir Okudu

Gençlerle yaptığı sohbette Kahramanmaraş’ın şiir ve edebiyat alanındaki potansiyeline değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş’ımız şiir ve edebiyatın başkenti. Edebiyat alanında çok büyük potansiyele sahibiz. Bu potansiyelimizi ulusal ve uluslararası arenada daha tanınır hale getirmek için gayret ediyoruz. Yedi Güzel Adam’ın şehri olan Kahramanmaraş’ımız, Türk Edebiyatı’na çok büyük şair ve yazarlar kazandırdı. İnşallah bu potansiyelimizi sürdürerek gelecek nesillere aktarmak istiyoruz” diye konuştu. Alanda, Şair Cahit Zarifoğlu’nun “Sultan” adlı şiirini seslendiren Başkan Güngör, gençlerden yoğun alkış aldı.