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Başkan Güngör; “Tarihi yapılarımızı ayağa kaldıracağız”

Depremde hasar alan Tarihi Maraş Kalesi ve Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde incelemelerde bulunan Başkan Güngör, “Tarihi yapılarımızda hasar tespit çalışmaları sürüyor. Bakanlığımızın uzman ekipleriyle şehrimizin değerlerini de tekrar ayağa kaldıracağız” dedi.

Başkan Güngör; “Tarihi yapılarımızı ayağa kaldıracağız”

Başkan Güngör; “Tarihi yapılarımızı ayağa kaldıracağız”

Depremde hasar alan Tarihi Maraş Kalesi ve Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde incelemelerde bulunan Başkan Güngör, “Tarihi yapılarımızda hasar tespit çalışmaları sürüyor. Bakanlığımızın uzman ekipleriyle şehrimizin değerlerini de tekrar ayağa kaldıracağız” dedi.

15 Mart 2023 Çarşamba 17:03

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, depremlerde hasar alan Tarihi Kahramanmaraş Kalesi ve Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde incelemelerde bulundu. Depremde hasar alan tarihi ve turistik mekanların tekrar ayağa kaldırılacağını belirten Başkan Hayrettin Güngör, “6 Şubat tarihinde yaşadığımız büyük felakette maalesef tarihi yapılarımız ve turistik mekanlarımız da hasar aldı. Tarihi Maraş Kalesi ve Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde de kısmi tahribatlar meydana geldi. Tarihi yapılarımızda da hasar tespit çalışmaları sürüyor. Bakanlığımızın uzman ekipleriyle şehrimizin değerlerini de tekrar ayağa kaldıracağız” dedi.

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Başkan Güngör; “Tarihi Yapılarımızı Ayağa Kaldıracağız”
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