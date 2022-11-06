Başkan Güngör, Teşkilat Akademisi Eğitim Programı’na Katıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen Teşkilat Akademisi Eğitim Programı’na katıldı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde ‘Türkiye Yüzyılı’ temasıyla gerçekleştirilen programda 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Habibe Öçal ve Cihat Sezal, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, ilçe belediye başkanları ve teşkilat mensupları da yer aldı.

Türkiye Yüzyılı Konuşuldu

Eğitim programında AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ‘Seçim 2023’ ve ‘Türkiye Yüzyılı’, Gazeteci Zafer Şahin ‘Sıkça Sorulan Sorular’, Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz ise ‘Siyasal İletişim ve Yeni Medya’ konulu sunum gerçekleştirdi. Konuşmacılar, 2023 seçimleri ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna ilişkin katılımcılara bilgiler aktardı. Teşkilat Akademisi Eğitim Programı, 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın ‘Türkiye Yüzyılı’ temalı sunumu ile tamamlandı.

“Toplantımızın Hayırlı Olmasını Diliyorum”

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen Teşkilat Akademisi Eğitim Programı’nın hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanımız ve milletvekilimiz Sayın Mahir Ünal, MKYK Üyemiz ve Malatya Milletvekilimiz Sayın Öznur Çalık, milletvekillerimiz, il başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, il ve ilçe teşkilatımızla birlikte şehrimizde düzenlenen Teşkilat Akademisi Eğitim Programı’na katıldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Türkiye Yüzyılı vizyonuna ilişkin sunumlar gerçekleştirildi. Programa katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Eğitim programımızın şehrimiz, ülkemiz ve partimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.