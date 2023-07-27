Başkan Güngör, Tıp Öğrencilerinin Mezuniyet Heyecanına Ortak Oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi 2022 – 2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni programına katıldı. KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, akademisyenler, öğrenciler ve ailelerin de yer aldığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Alptekin Yasım, mezun olan tüm öğrencileri tebrik ederek çalışma hayatında başarılar diledi.

Sağlıkçılarımız Çok Büyük Fedakârlık Gösterdi

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Öncelikle genç kardeşlerimizle bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Evlatlarımızın bugünlere gelmesinde emeği geçen rektörümüze, akademisyenlerimize ve öğrencilerimizin kıymetli ailelerine yürekten teşekkür ediyoruz. Bugün mezun olan öğrencilerimiz eğitim açısından çok zor bir dönemden geçtiler. Pandemiyle başladık akabinde büyük bir deprem yaşadık. Bu iki zorlu süreçte de sağlıkçılarımız çok büyük fedakârlık yaptı. Hamdolsun büyük bir başarı gösterdiler. Bugün mezun olan tüm doktorlarımızı tebrik ediyor, hayatlarında başarılar diliyorum” dedi. Konuşmaların ardından Başkan Güngör ve Rektör Yasım, dereceye giren öğrencilere belge ve ödüllerini takdim etti.