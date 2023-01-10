Başkan Güngör; “Tüm paydaşlarımızla koordinasyon halindeyiz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Yılmaz Durgut’u misafir etti.

Şehirde afet ve acil müdahale gerektiren olaylara karşı gerçekleştirilen çalışmaların ve hazırlıkların istişare edildiği ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “AFAD Kahramanmaraş İl Müdürümüz Yılmaz Durgut misafirimiz oldu. Şehrimizde afet ve acil müdahale gerektiren olaylara karşı aldığımız tedbirleri istişare ettik. Bu noktada tüm paydaşlarımızla yüksek bir koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. AFAD Müdürümüz Sayın Durgut’a nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi. AFAD Kahramanmaraş İl Müdürü Yılmaz Durgut da nazik misafirperverliği için Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.