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Başkan Güngör, “Türkiye Yüzyılı” tanıtım toplantısına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hitaplarıyla gerçekleştirilen AK Parti ‘Türkiye Yüzyılı’ Tanıtım Toplantısı’na katılan Başkan Güngör, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçireceğimiz projelerle şehirlerimizi ve ülkemizi çok daha iyi yerlere taşıyacağız” dedi.

Başkan Güngör, “Türkiye Yüzyılı” tanıtım toplantısına katıldı

Başkan Güngör, “Türkiye Yüzyılı” tanıtım toplantısına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hitaplarıyla gerçekleştirilen AK Parti ‘Türkiye Yüzyılı’ Tanıtım Toplantısı’na katılan Başkan Güngör, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçireceğimiz projelerle şehirlerimizi ve ülkemizi çok daha iyi yerlere taşıyacağız” dedi.

29 Ekim 2022 Cumartesi 16:21

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen AK Parti ‘Türkiye Yüzyılı’ Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Ankara Spor Salonu’nda Bakanlar, siyasi parti liderleri, milletvekilleri, belediye başkanları, teşkilat mensupları ve STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan; son 21 yılda altyapıdan ulaşıma, eğitimden sağlığa, savunmadan spora tüm alanlarda hayata geçirilen dev yatırımlardan bahsederken Türkiye’nin gelecek yüzyılını inşa edecek projelere ilişkin katılımcılara bilgiler aktardı.

“Türkiye’nin Yeni Yüzyılını Hep Birlikte İnşa Edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirilen ve planlanan yatırımlarla birlikte Türkiye’nin çok daha iyi yerlere geleceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hitaplarıyla gerçekleştirilen AK Parti ‘Türkiye Yüzyılı’ Tanıtım Toplantısı’na katıldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuna hep birlikte şahitlik ettik. İnşallah önümüzdeki süreçte de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçireceğimiz projelerle şehirlerimizi ve ülkemizi çok daha iyi yerlere taşıyacağız. Altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan eğitime, kültüre, sanata, sağlığa her alanda yapacağımız yatırımlarla Türkiye’nin yeni yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

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Başkan Güngör“Türkiye Yüzyılı” Tanıtım Toplantısına Katıldı
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