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Başkan Güngör, ‘Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız’

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Başkan Güngör, “Milletimizin 15 Temmuz gecesi gösterdiği bu direniş, esasen tarih sahnesinde var olma yok olma mücadelesi ile karşı karşıya kaldığında hep ortaya çıkan sinesinde barındırdığı saf İslam ve diriliş ruhudur. Bu ruh; Maraş’ta Ali Sezai Efendi, Sütçü İmam, Abdal Halil Ağa, Aslan Bey, Senem Ayşe, Evliya Efendi, Rıdvan Hoca ve nice isimsiz kahraman olur. Bu ruh; 15 Temmuz’da ‘Haine sıkmak için ilk kurşunu tetikte bekleyen o korkusuz Dedem Sütçü İmamdandır elim’ diyen Ömer Halisdemir olur” dedi.

Başkan Güngör, ‘Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız’

Başkan Güngör, ‘Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız’

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Başkan Güngör, “Milletimizin 15 Temmuz gecesi gösterdiği bu direniş, esasen tarih sahnesinde var olma yok olma mücadelesi ile karşı karşıya kaldığında hep ortaya çıkan sinesinde barındırdığı saf İslam ve diriliş ruhudur. Bu ruh; Maraş’ta Ali Sezai Efendi, Sütçü İmam, Abdal Halil Ağa, Aslan Bey, Senem Ayşe, Evliya Efendi, Rıdvan Hoca ve nice isimsiz kahraman olur. Bu ruh; 15 Temmuz’da ‘Haine sıkmak için ilk kurşunu tetikte bekleyen o korkusuz Dedem Sütçü İmamdandır elim’ diyen Ömer Halisdemir olur” dedi.

16 Temmuz 2022 Cumartesi 12:20
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Valilik iş birliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında protokol üyelerinin ve yüzlerce vatandaşın katılımıyla kortej yürüyüşü düzenlendi. Valilik önünden başlayarak Demokrasi Meydanı’nda noktalanan yürüyüşte marşlar eşliğinde ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez’ nidaları yükseldi. Demokrasi nöbetinin 6. yıl dönümünde Demokrasi Meydanı’nda 15 Temmuz konulu kısa film gösterimleri, Yazar Mehmet Ercan ile Şiir ve Kahramanlık Türküleri dinletisi, Orhan Hakalmaz konseri, kaside ve ilahi dinletisi de Kahramanmaraşlılarla buluşturuldu. Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı videolu mesajı da katılımcılara izletildi.

15 Temmuz Gecesi Topyekûn Kıyama Geçtik

Demokrasi nöbetinin 6. yıl dönümünde Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “15 Temmuz, milletimizin büyüklüğünü, vatanın, toprağın ve bayrağın ne anlama geldiğini bize tekrar hatırlatmıştır. O gece bu millet, tarihinde bir ilki daha gerçekleştirdi. 27 Mayıs’ta, 12 Mart’ta, 12 Eylül’de, 28 Şubat’ta türlü oyunlarla sindirilmeye çalıştıkları vatan evlatları, topyekûn kıyama geçerek, tanklara ve uçaklara gövdesini siper edip, darbeye ve vesayete nasıl karşı durulacağını bütün dünyaya duyurdu. Çünkü bir asır önce “Ey Milleti-i Necibe-i İslamiye. Vaktine hazır ol. Korkma! Birkaç Fransız kuvveti seni kıramaz” diyen ecdat Avukat Mehmet Ali Bey’in bu sesini asla ve asla unutmamıştı. Milletimiz o gece topyekûn vaktine hazır olmuştu. İşte 15 Temmuz’da milletimizin ruhunun derinliklerinde, yine aynı ruhun sesi yankılandı. 15 asırdır hizmet ettiği dinin ve onun büyük peygamberinin emrinde olduğunu o gece bir kez daha gösterdi” ifadelerine yer verdi.

O Ruh Tankların, Silahların Karşısında Tekrar Vücut Buldu

Başkan Hayrettin Güngör, “15 Temmuz gecesi bize; bütün siyasi ve sosyolojik kutupların üzerinde, bizim gerçeğimiz olan ‘Türkiye fikrini’, aslında coğrafi sınırları aşan Anadolu fikrini bir kez daha hatırlattı. Anadolu coğrafyasında var olma fikri; büyük bir milletin ve geleneğin evlatları olma fikri, ülkenin her yerinde, bazen bir tarlada, bazen bir belediye binasında, bazen de bir kahvehanede tankların ve silahların karşısında tekrar vücut buldu. Milletimizin o gece gösterdiği bu direniş, esasen tarih sahnesinde var olma yok olma mücadelesi ile karşı karşıya kaldığında hep ortaya çıkan sinesinde barındırdığı saf İslam ve diriliş ruhudur. Bu ruh; asla esaret kabul etmez; en zayıf döneminde harlanır, tarihin bir daha göremeyeceği Çanakkale’de, Anadolu’da istiklal mücadelesi yapar. Bu ruh; Maraş’ta Ali Sezai Efendi, Sütçü İmam, Abdal Halil Ağa, Arslan Bey, Senem Ayşe, Evliya Efendi, Rıdvan Hoca ve nice isimsiz kahraman olur. Bu ruh; 15 Temmuz’da ‘Haine sıkmak için ilk kurşunu tetikte bekleyen o korkusuz Dedem Sütçü İmamdandır elim’ diyen Ömer Halisdemir olur” diye konuştu.

Türkiye ve Anadolu Fikri

15 Temmuz gecesi tekrardan ortaya çıkan diriliş ruhunu unutmayarak gelecek nesillere de aktarılması gerektiğini ifade eden Başkan Hayrettin Güngör, “15 Temmuz ve benzeri olayları, hamasetten arındırıp, gerçek nedenlerine nüfuz etmek ve arka planlarıyla anlamak zorundayız. Eğer bu yapılmazsa, İstiklâl Şairimiz Mehmet Akif’in ifadesiyle ‘Tarih tekerrür eder’. Allah bu milletin üzerinden, tıpkı 15 Temmuz gecesi olduğu gibi cesareti ve ‘Türkiye ve Anadolu Fikrini’ kaldırmasın. Bu vesileyle bu vatan toprakları için canını feda eden tüm şehitlerimiz ile 15 Temmuz direnişinde tereddüt etmeden canını ortaya koyan şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Vatanı, milleti ve tüm mukaddesatını muhafaza etmek için, göğsünü siper eden tüm gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Atalarımızdan devraldığımız bu diriliş ruhunu, sinemizde ebediyen taşıyacağız. Unutmayacağız ve gelecek nesillere en büyük miras olarak devredeceğiz” dedi.

Özgürlüğümüzden Taviz Vermedik

15 Temmuz gecesi şer odaklarının Türk Milleti’nin kutsal değerlerine göz diktiğini ancak milletin buna müsaade etmediğini vurgulayan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, “15 Temmuz gecesi tüm dünya bu milletin devletine, demokrasisine ve bağımsızlığına nasıl sahip çıktığına bir kez daha şahit oldu. O gece herkes anladı ki bu devlet gerçekten bu milletin. O gece milletimiz kendi iradesine, özgürlüğüne, çocuklarımızın geleceğine sahip çıktı. Biz özgürlüğümüze çok düşkün bir milletiz. Ölürüz ancak özgürlüğümüzden taviz vermeyiz. 15 Temmuz’da milletimizin kutsal değerlerine göz diktiler ancak milletimiz buna müsaade etmedi” diye konuştu.

Ay Yıldızlı Bayrağımız Altında Sonsuza Kadar Bağımsız Yaşayacağız

Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen programda konuşma yapan Vali Ömer Faruk Coşkun, “Tarih boyunca birçok kez istiklal ve istikbal mücadelesi veren aziz milletimiz, nice şanlı zaferler, nice kahramanlık destanları yazmıştır. Bu uğurda büyük bedeller ödeyen milletimiz hiçbir dönemde esaret altında yaşamamış, kutsal bildiği vatan topraklarını canı pahasına korumuştur. 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ’nün alçak darbe girişimine karşı aziz milletimiz kadını erkeği, genci yaşlısıyla canını ortaya koymuş kendi iradesine ve özgürlüğüne yapılan hain saldırı karşısında dik bir duruş sergileyerek yeniden bir dirilişe imza atmıştır. 15 Temmuz darbe girişimi ile devletimizin varlığı, ülkemizin birlik ve bütünlüğü, milli egemenliği hedef alınmış buna karşın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kahraman milletimizin kararlı duruşu ve onurlu direnişiyle bu hain teşebbüs bertaraf edilmiştir. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında sonsuza kadar bağımsız yaşamaya and içmiş Türk Milleti, istiklali ve istikbali uğruna canını ortaya koymaktan hiçbir zaman çekinmeyecektir. İçten ve dıştan birlik ve beraberliğimizi bozmaya kalkışanlara karşı 15 Temmuz’da nasıl bir araya geldiysek bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde bu milli duruşu ortaya koyacağız” dedi.

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Başkan Güngör‘UnutmadıkUnutmayacağızUnutturmayacağız’
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