Başkan Güngör ve Bakan Soylu, Vatandaşlarla İftar Yaptı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, depremin ilk saatlerinden itibaren Kahramanmaraş’ta olan ve çalışmaları koordine eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Büyükşehir Belediyesi’nin Milli İrade Meydanı’ndaki aşevinde vatandaşlarla bir araya gelerek iftar yaptı. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve koordinatör valilerin de yer aldığı iftar programında Başkan Güngör ve Bakan Soylu, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini de dinledi. Vatandaşların Ramazan ayını da tebrik eden Başkan Güngör, “Ramazan ayımızda iftar sofralarının bereketini hep birlikte yaşamak için her gün iftarda hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Bugünkü iftarımızı da İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile Büyükşehir Belediyemizin iftar çadırında hemşehrilerimizle yaptık. Rabbim oruçlarımızı kabul, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Depremin ilk saatlerinden itibaren şehrimizi yalnız bırakmayan Sayın Bakanımıza müteşekkiriz” dedi.