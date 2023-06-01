Başkan Güngör, ‘Yavrularımıza daha yaşanabilir bir şehir bırakmak için gayret ediyoruz’

Şehrin çeşitli noktalarında vatandaşlarla bir araya gelmeyi, sohbet etmeyi ve taleplerini dinlemeyi sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat ilçesi Abdülhamid Han Mahallesi’nde bulunan Süleyman Demirel İlkokulu’nu ziyaret ederek okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilerle buluştu.

Öğretmenlerle sohbet eden Güngör, öğrencilerle de yakından ilgilendi. Okul ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güngör, “Süleyman Demirel İlkokulumuzu ziyaret ederek okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimizle bir araya geldik. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızla sohbet ettik. Çocuklarımızla beraber olmak, yüzlerindeki tebessüme şahitlik etmek bizleri de çok mutlu ediyor. Bizler de yavrularımıza daha yaşanabilir bir şehir bırakmak için tüm imkân ve kabiliyetimizle gayret gösteriyoruz. Şehrimiz ve hemşehrilerimiz için gece gündüz var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.