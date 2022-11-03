Başkan Güngör: “Yerli üretimi önemsiyoruz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bu yıl 9’uncusu düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarı’nın açılış programına katıldı. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın (KMTSO) koordinasyonunda Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde (KAFUM) düzenlenen fuarın açılış programında Vali Ömer Faruk Coşkun, Dulkadiroğlu Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sektör temsilcileri ile vatandaşlar da yer aldı.

“Tekstilde Öncü Şehirlerden Biriyiz”

Açılış programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi Kahramanmaraş’ımız çok kadim bir şehir. Birçok sektörde öncü rol oynuyor. Pamuktan ipliğe, dokumaya, boyamaya, hazır giyime evrilen tekstil de bunlardan bir tanesi. Hamdolsun girişimcilerin ve hemşehrilerimizin gayretleriyle tekstil şehrimizde son derece önemli bir konuma geldi. Kahramanmaraş’ımız almış olduğu teşvikleri %100 amacına uygun kullanan şehirlerden bir tanesi. Bu da bizim için bir gurur kaynağı. Hamdolsun bu sektörde çok önemli bir aşamaya geldik. Şehrimizin ihracatının büyük bir kısmını da tekstil ve buna dayalı ürünler oluşturuyor” dedi.

İhracatımızı Artıracağız

Başkan Güngör konuşmasının devamında, “Geçmişte çok kısıtlı alanda faaliyet gösteren fabrikalarımız bugün çok daha geniş alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Bu alanın daha da genişletilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Islah OSB ile daha fazla katma değer kazandırdığımız bir alan oldu. Şehir protokolümüzün yoğun gayretleri sonucu bu Islah OSB’leri hayata geçirdik. İnşallah önümüzdeki süreçte yine milletvekillerimiz, teşkilatımız ve protokolümüzle birlikte yeni yatırım alanlarını şehrimize kazandıracağız. Böylece şehrimizin ihracatını da artıracağız ” cümlelerini kaydetti.

Fuarımız Hayırlı Olsun

Güngör, “Tekstilin girdi maliyetlerini ve dışa bağımlılığını azaltmak için tekstil makinelerinin yerli olması, bunların bir kısmının da şehrimizde üretilmesini çok önemsiyoruz. Hatırı sayılır ölçüde yerli makineye sahibiz. Bu oranın artırılması noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizde ciddi gayret sarf ediliyor. Fuarların da bu alandaki yeni gelişmeleri takip ve teşvik etmek açısından son derece önemli olduğunu biliyoruz. Tekstil sektörünün öncü şehirlerinden olan Kahramanmaraş’ımızda da bu fuarın düzenlenmesini çok önemsiyoruz. Bu yıl 9’uncusunu düzenlediğimiz Tekstil Makineleri Fuarı’mızın şehrimiz, ülkemiz ve sektör için hayırlı olmasını diliyorum. Emeklerinden dolayı bütün girişimcilerimize teşekkür ediyorum” cümleleriyle konuşmasını noktaladı.

Tekstilin Başkenti

Fuarın açılışında konuşan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, “Türkiye’de tekstilin başkenti olarak bilinen Kahramanmaraş, bu alanda her geçen gün büyümeye devam ediyor. Kahramanmaraş artık tekstilin yanı sıra bu sektörde kullanılan makineleri üreten bir konuma geldi. Bu alanda düzenlediğimiz fuarımızın her geçen yıl daha da büyüdüğüne şahit oluyoruz. Bu yıl 9’uncusunu düzenlediğimiz Uluslararası Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarımızda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, fuarımızın şehrimiz, ülkemiz ve tekstil sektörü için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi. Protokol konuşmalarının ardından kesilen kurdele ile fuarın açılışı gerçekleştirildi. Devamında Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve beraberindeki heyet fuar alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.