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Başkan Güngör, ‘Yüksek bir koordinasyonla çalışıyoruz’

Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Hayrettin Güngör, “Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantımızı gerçekleştirdik. Şehrimiz için çeşitli kararlar aldık. Alınan kararların şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Güngör, ‘Yüksek bir koordinasyonla çalışıyoruz’

Başkan Güngör, ‘Yüksek bir koordinasyonla çalışıyoruz’

Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Hayrettin Güngör, “Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantımızı gerçekleştirdik. Şehrimiz için çeşitli kararlar aldık. Alınan kararların şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

21 Temmuz 2022 Perşembe 18:58
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri yer aldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Toplantıda taşınmaz trampası, feragat, sulh ve uzlaşma talepleri, Özel Halk Otobüsleri akaryakıt desteği ve imar plan teklifleri gibi pek çok konu görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda meclis üyelerine, Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları’ndan çeşitli kitaplar da hediye edildi.

Var Gücümüzle Çalışıyoruz

Toplantının Kahramanmaraş için hayırlara vesile olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin ihtiyaçlarını tespit etme ve bu ihtiyaçları yerine getirme noktasında ilçe belediyelerimizle birlikte yüksek bir koordinasyonla çalışmaya devam ediyoruz. Şehrimiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün de ilçe belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizle birlikte Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantımızı gerçekleştirdik. Şehrimiz için çeşitli kararlar aldık. Alınan kararların şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Son Güncelleme: 21.07.2022 19:07
Anahtar Kelimeler:
‘Yüksek Bir Koordinasyonla çalışıyoruz’Başkan Güngör
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