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Türkiye Cumhuriyeti için önemli dönüm noktalarından biri olan 15 Temmuz, kahraman Türk halkının istikbaline ve tüm kutsal değerlerine kastedildiği ancak gereken cevabın verildiği gündür.

Başkan Güngör’den 15 Temmuz mesajı

Başkan Güngör’den 15 Temmuz mesajı

Türkiye Cumhuriyeti için önemli dönüm noktalarından biri olan 15 Temmuz, kahraman Türk halkının istikbaline ve tüm kutsal değerlerine kastedildiği ancak gereken cevabın verildiği gündür.

14 Temmuz 2020 Salı 19:57

Milletimiz tarafından Kurtuluş Savaşı yıllarında Maraş başta olmak üzere tüm Anadolu’da gösterilen kararlılık, hain darbe girişimin yapıldığı 15 Temmuz günü de gösterilmiştir. 15 Temmuz akşamı Türk Milleti’nin emperyalizme, vesayet odaklarına, kayıt dışı ekiplere sert bir tokat attığı gecedir. Türk halkı bundan sonra da bu odaklara gereken cevabı verecektir.

Tarihin akışını değiştiren, görev sırası kendisine geldiğinde asla kaçmayı düşünmeyen, Sütçü İmam ve Ömer Halisdemir gibi kahramanlar her zaman bu milletin içinde bulunmuştur. Türk halkı asla esaret zincirini kabul etmeyecek ve kimsenin boyunduruğu altına girmeyecektir. Kahramanmaraş olarak Milli Mücadelemizin yüzüncü yılını kutladığımız şu günlerde Sütçü İmam, Rıdvan Hoca, Ömer Halisdemir, Niyazi Ergüven ve tüm isimsiz kahramanlarımızın emanetini korumayı görev addediyor, hepsini minnetle, rahmetle anıyoruz.

Anahtar Kelimeler:
15 TemmuzHayrettin GüngörKahramanmaraşMesaj
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