Başkan Güngör’den AKM Kahraman Makina’ya Ziyaret

Şehir genelinde gerçekleştirdiği işletme ve fabrika ziyaretlerinde sık sık işçilerle bir araya gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün bugünkü adresi; pres makineleri, konveyör, taşıma arabaları ile bakım ve yedek parça alanlarında faaliyet gösteren AKM Kahraman Makina oldu. Yetkililerden işletmenin faaliyetlerine ilişkin bilgiler alan Başkan Hayrettin Güngör, öğle yemeğinde de işletme çalışanlarının sofrasına misafir oldu. Öğle yemeğini çalışanlarla birlikte yiyen Güngör, nazik misafirperverlikleri için işletme yetkililerine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Hüsnü Kabul Gördük

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehir genelinde işletme ve fabrika ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Bugün de meclis üyelerimizle birlikte AKM Kahraman Makina’yı ziyaret ederek işletme yetkilileri ve çalışma arkadaşları ile bir araya geldik. İşçi kardeşlerimizin sofrasına misafir olduk. Hamdolsun her zamanki gibi yine büyük bir hüsnü kabul gördük. Nazik misafirperverlikleri için işletme yetkililerimize, bizlere sofrasını ve gönüllerini açan işçi kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.