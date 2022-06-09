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Başkan Güngör’den Bakan Kurum’a ziyaret!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelen Başkan Hayrettin Güngör, “Bakanlığımızın desteğiyle devam eden Şehir Meydanı ve Tekke Kentsel Dönüşüm projelerimizle ilgili süreçleri değerlendirdik” dedi.

Başkan Güngör’den Bakan Kurum’a ziyaret!

Başkan Güngör’den Bakan Kurum’a ziyaret!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelen Başkan Hayrettin Güngör, “Bakanlığımızın desteğiyle devam eden Şehir Meydanı ve Tekke Kentsel Dönüşüm projelerimizle ilgili süreçleri değerlendirdik” dedi.

09 Haziran 2022 Perşembe 17:56
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, çeşitli temaslarda bulunmak için gittiği Ankara’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş, Genel Sekreter Yardımcısı Melike Özdemir, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Fatih Bülbül ve bakanlık yetkililerinin de yer aldığı toplantıda Büyükşehir Belediyesi ve bakanlık iş birliğiyle şehirde sürdürülen yatırımlarla ilgili süreçler değerlendirildi.

Bakan Kurum’a Teşekkür

Gerçekleştirilen toplantının ardından sosyal medya paylaşımında bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’u ziyaret ederek bakanlığımızın desteğiyle devam eden Şehir Meydanı ve Tekke Kentsel Dönüşüm projelerimizle ilgili süreçleri değerlendirdik. Bakanımız Sayın Murat Kurum’a şehrimize gösterdiği ilgi ve destekleri için şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 09.06.2022 20:24
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Başkan Güngör’den Bakan Kurum’a Ziyaret!
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