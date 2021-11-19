Başkan Güngör’den Başsağlığı Mesajı

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin, AK Parti’mizin ve tüm milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kaydetti.