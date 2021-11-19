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Başkan Güngör’den Başsağlığı Mesajı

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin, AK Parti’mizin ve tüm milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kaydetti.

Başkan Güngör’den Başsağlığı Mesajı

Başkan Güngör’den Başsağlığı Mesajı

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin, AK Parti’mizin ve tüm milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kaydetti.

19 Kasım 2021 Cuma 13:11
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Milletvekili İmran Kılıç’ın vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “İmran Hocamızın vefatını teessürle öğrendim. Tüm ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Rabbim mekanını cennet, makamını âli eylesin. Başımız sağ olsun” cümlelerini kullandı.

Cenaze Namazı Abdülhamithan Camii’de

Merhum İmran Kılıç’ın cenazesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen törenin ardından Kahramanmaraş’a getirilecek. Cenaze namazı ise 19 Kasım Cuma günü (bugün) ikindi namazına müteakip Abdülhamithan Camii’de kılınacak. Kılınacak namazın ardından cenaze; Onikişubat ilçesine bağlı Cüceli Mahallesi’nde defnedilecek.

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Başkan Güngör’den Başsağlığı Mesajı
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