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Başkan Güngör’den Bayram Mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Şehitliği'ne ziyareti sonrası açıklamasında; "Ramazan Bayramı’nın birlik ve beraberliğe, Müslümanlar arasında dayanışmaya vesile olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Güngör’den Bayram Mesajı

Başkan Güngör’den Bayram Mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Şehitliği'ne ziyareti sonrası açıklamasında; "Ramazan Bayramı’nın birlik ve beraberliğe, Müslümanlar arasında dayanışmaya vesile olmasını diliyorum" dedi.

14 Mayıs 2021 Cuma 12:58
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün Ramazan Bayramı'nda ilk durağı şehitlik oldu.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’un da katıldığı ziyaret programı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Güngör bayram sevincinin İslam dünyasındaki dayanışmanın tesis edilmesiyle yaşanabileceğini belirtti. Başkan Hayrettin Güngör, "Değerli hemşehrilerim, bir Ramazan’ı daha geride bırakarak bayrama eriştik. Öncelikle bütün vatandaşlarımızın ve Müslümanların bayramını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Filistin’in Yanındayız

Açıklamasının devamında Filistin'de gün geçtikçe artan şiddet olaylarına dikkat çeken Başkan Güngör; "Ramazan Bayramı’nın birlik ve beraberliğe, Müslümanlar arasında dayanışmaya vesile olmasını diliyorum. Bildiğiniz gibi birkaç gündür hem Ramazan arifesinde hem de bayram günü İsrail’in devlet terörünün en şiddetli kısmını görüyoruz. Masum ve mazlum Filistinlilere nasıl saldırdığına üzüntüyle şahit oluyoruz. Rabbim bütün Müslümanların ve mazlumların yardımcısı olsun inşallah. Bayramın ilk günü şehitliğimizi ziyaret ettik, şehitlerimize dualarımızı okuduk. Bu vatan ve topraklar için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle bir kez daha anıyoruz, gazilerimize hayırlı ömürler, şehitlerimizin ailelerine de sabır diliyoruz. Acıları büyük ancak onlar şahadet mertebesine ulaştılar, bizde onlara dua ediyoruz, Allah onlardan razı olsun. Rabbim nice sağlıklı ve sıhhatli bayramlara ulaştırsın bizleri inşallah. 2 yıldır pandeminin getirdiği kısıtlılık nedeniyle Ramazan ve Bayramı farklı bir atmosferde yaşıyoruz. Sevdiklerimiz ve ailemizle birlikte olamıyoruz. İnşallah gelecek bayramda bütün sevdiklerimize, ailemize ulaşmak ümidiyle Rabbime dua ediyoruz. Tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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Başkan Güngör’den Bayram Mesajı
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