Başkan Güngör’den Buluntu’ya Hayırlı Olsun Ziyareti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerinin de yer aldığı ziyarette Başkan Hayrettin Güngör, Buluntu’ya hayırlı olsun dileklerini ileterek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Güngör, “Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu’ya meclis üyelerimizle birlikte hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Sayın Buluntu’yu tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Çok Büyük Potansiyele Sahibiz

Başkan Hayrettin Güngör açıklamalarının devamında, “Kahramanmaraş’ımız gerçekten sanayi ve ticarette çok önemli bir yere sahip. Hatırı sayılır ölçüde sanayicimiz ve yatırımcımız var. Hamdolsun gün geçtikçe çok daha büyük mesafe kat ediyoruz. Mustafa Buluntu Başkanımızla birlikte şehrimizde sanayi ve ticaretin gelişmesine yönelik konuları istişare ettik. İstihdamı ve ihracatımızı daha da artırmamız mümkün. Çok büyük potansiyele sahibiz. Bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm paydaşlarımızla yaptığımız istişarelerle şehrimizi çok daha ileriye taşımak için gayret ediyoruz” dedi. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu da Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti.