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Başkan Güngör’den Çağlayancerit’e yeni yatırım müjdeleri!

Çağlayancerit’te Vefa Buluşması programına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “65 Milyon TL’lik yatırımla Helete’nin altyapısını yeniliyoruz. 40 Milyon TL’lik yatırımla Çağlayancerit’imize Atıksu Arıtma Tesisi inşa ediyoruz. İçerisinde belediye hizmet binası, meydan, kapalı otopark, yeme içme alanları, sosyal donatılar, cami ve iş yerlerinin olduğu ‘Çağlayancerit Belediyesi ve Meydan Projesi’ni hayata geçiriyoruz. Çağlayancerit’imize hayırlı olsun” dedi.

Başkan Güngör’den Çağlayancerit’e yeni yatırım müjdeleri!

Başkan Güngör’den Çağlayancerit’e yeni yatırım müjdeleri!

Çağlayancerit’te Vefa Buluşması programına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “65 Milyon TL’lik yatırımla Helete’nin altyapısını yeniliyoruz. 40 Milyon TL’lik yatırımla Çağlayancerit’imize Atıksu Arıtma Tesisi inşa ediyoruz. İçerisinde belediye hizmet binası, meydan, kapalı otopark, yeme içme alanları, sosyal donatılar, cami ve iş yerlerinin olduğu ‘Çağlayancerit Belediyesi ve Meydan Projesi’ni hayata geçiriyoruz. Çağlayancerit’imize hayırlı olsun” dedi.

10 Aralık 2022 Cumartesi 16:03

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Çağlayancerit İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen Vefa Buluşması programına katıldı. Çağlayancerit Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programda; AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, AK Parti ve MHP teşkilatları, partililer ve muhtarlar da yer aldı. Programda konuşan Başkan Hayrettin Güngör; birlik ve beraberlik mesajları verirken, Büyükşehir Belediyesi tarafından Çağlayancerit’te hayata geçirilen ve planlanan yatırımlar hakkında da katılımcılara bilgiler aktardı. Başkan Güngör, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz, sadece bölgesinde değil tüm dünyada çok önemli bir konuma gelmiştir. Hamdolsun ülkemiz her geçen gün sağlıktan turizme, eğitimden savunma sanayine, ulaşıma tüm alanlarda çok ciddi mesafeler kat ediyor” dedi.

Devraldığımız Bayrağı Daha da İleriye Taşımaya Çalışıyoruz

Kahramanmaraş’ın nüfusa oranla en çok yatırım alan şehirlerin başında geldiğini belirten Başkan Güngör, “Şehrimizde yapmış olduğumuz yatırımlarımız bir kişisel başarı değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlarımız, milletvekillerimiz, teşkilatımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte dayanışma içerisinde yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz. Kahramanmaraş’ımız nüfusa oranla en fazla yatırım alan şehirlerin başında geliyor. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman Kahramanmaraş’a pozitif ayrımcılık yapıyor. Yerel yönetimler olarak bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın çizmiş olduğu ilke çerçevesinde şehrimize yatırımlar kazandırmayı sürdürüyoruz. Önceki dönem başkanlarımızdan aldığımız bayrağı daha da ileriye taşımak için gayret ediyoruz” diye konuştu.

Ziyaretçi Sayımızı Artıracağız

Kahramanmaraş’ın turizm potansiyelinin artırılması için hayata geçirilen ve planlanan projelerden bahseden Güngör, “Geride bıraktığımız 3 buçuk yıl içerisinde şehrimize 3,5 Milyar TL’lik yatırım kazandırdık. Bu sayının şehrimiz için son derece önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Projelerimizi en az 50 yıllık projeksiyonla hayata geçiriyoruz. Yerel kalkınmayı ve şehrimizin rekabet gücünü artırmayı çok önemsiyoruz. Doğal miras alanlarımızın ve tarihi mekânlarımızın altyapısını iyileştirerek şehrimizin turizm potansiyelini artırmaya çalışıyoruz. Kahramanmaraş’ımız dünyada birçok yere nasip olmayan doğal güzelliklere sahip. Aksu Gözü, Yeşilgöz, Ilıca, Fırnız, Mehmetbey Gözü, Yavşan ve Başkonuş bunlardan sadece bazıları. Bu alanlarda hayata geçirdiğimiz ve planladığımız yatırımlarla şehrimizin turizm altyapısını daha da geliştireceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre Kahramanmaraş’ımıza yıllık 250 bin ziyaretçi geliyor. İnşallah devam eden ve planladığımız yatırımlarımızla birlikte bu sayıyı çok daha yukarılara çıkaracağız” dedi.

Standardı Yüksek Turizm Alanları

Tarihi mekânlarda ve sosyal tesislerde devam eden projeler hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Teras Kafe olarak bilinen ve Şairler Tepesi adıyla markalaştırdığımız tesiste çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Panoramik görüntüsü ve mutfağıyla birlikte şehrimizin en önemli turizm alanlarından birisi olacaktır. Çamlıca Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda sona geldik. Sarayaltı’nda Kadıoğlu ve Hayrigül konaklarında da restorasyon çalışmalarımız sürüyor. İnşallah kısa süre içerisinde bu konaklarımızı da turizme kazandıracağız. Şehrimize gelen misafirlerimizin kaliteli zaman geçirebileceği ve gastronomimizi tanıyabileceği standardı yüksek alanlar kazandırmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Şehrimizin En Güzel Turizm Mekânlarından

Başkan Güngör konuşmasının devamında, “Şehrimizin içerisinde kalan Gazi ve Aksu Kışlası’nın taşınması ve bu alanların dönüştürülmesi noktasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’mızla yaptığımız görüşmeler neticesinde ön mutabakat sağladık. Bu alanların da turizme kazandırılmasıyla şehrimize ayrı bir güzellik sağlayacağını ifade etmek istiyorum. Ilıca’ya ulaşım sağlayan yolumuzu yeniledik. İnşallah buraya bir de otel ve kongre merkezi kazandıracağız. Şehrimizin en güzel turizm alanlarından Yeşilgöz’de de ikinci etap çalışmalarımızın temelini attık. İnşallah bölgeye nezih bir yeme içme mekânı kazandıracağız” cümlelerini kaydetti.

Dev Ulaşım Yatırımları

Başkan Hayrettin Güngör, “Şehrimizin ulaşım altyapısını güçlendirecek çok ciddi projeler hayata geçirdik. Bunlardan bir tanesi İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı. Büyükşehir Belediyemizin bütçesini düşündüğümüzde gerçekten çok önemli bir yatırım. Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak ve Kanlıdere Köprüsü projelerimizi de taahhüt ettiğimiz sürede tamamlayarak hizmete açtık. İnşallah önümüzdeki süreçte gerçekleştireceğimiz yatırımlarla şehrimizin ulaşım altyapısını daha da geliştireceğiz” dedi.

Çağlayancerit’e Çok Ciddi Yatırımlar Kazandırdık

Büyükşehir Belediyesi tarafından Çağlayancerit’te gerçekleştirilen yatırımlardan bahseden Başkan Güngör, “Her bir ilçemize eşit yatırımlar yapmaya gayret ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 3 buçuk yıl içerisinde Çağlayancerit ilçemize de çok ciddi yatırımlar kazandırdık. 130 kilometre asfalt çalışması yaptık. 10 kilometre mera ve yayla yolu açtık. Deforme olan yollarımızı 8 bin ton yama ile onardık. Yollarımıza 160 bin metrekare parke kazandırdık ve Bozlar Mahallesi’ne bir köprü yaptık. 10 kilometre içmesuyu hattı ve 13 adet su deposu kazandırdık. Helete ve Bozlar mahallelerimize halı saha yaptık. İlçemizde 7 adet park ve yeşil alanları düzenleyerek hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Büyükşehir Belediyesi ve DOĞAKA iş birliğiyle ilçemize yaklaşık 10 Milyon TL’lik yatırımla bir Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi kazandırdık” ifadelerini kullandı.

205 Milyon TL’lik Yatırım Müjdesi

Çağlayancerit’e kazandırılacak yeni projeleri de müjdeleyen Güngör, “Helete’nin altyapısını yenilemek için çok ciddi bir proje hayata geçiriyoruz. Bu projemizin toplam maliyeti yaklaşık 65 Milyon TL. İhale sürecimizi başlattık. Çağlayancerit Arıtma Tesisi’nde de ihale sürecimiz devam ediyor. 40 Milyon TL’lik yatırımla bu projemizi de Çağlayancerit’imize kazandıracağız. İçerisinde belediye hizmet binası, meydan, kapalı otopark, yeme içme alanları, sosyal donatılar, cami ve iş yerlerinin olduğu ‘Çağlayancerit Belediyesi ve Meydan Projesi’ni de ilçemize kazandıracağız. Bu da toplamda 100 Milyon TL’lik bir yatırım. Çağlayancerit’imize hayırlı olsun” dedi.

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Başkan Güngör’den Çağlayancerit’e Yeni Yatırım Müjdeleri!
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