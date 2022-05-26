Başkan Güngör’den Çağlayancerit’e Yeni Yatırım Müjdesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun ile bir araya geldi. Başkan Güngör’ün makamında gerçekleştirilen toplantıda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş, AK Parti Çağlayancerit İlçe Başkanı Mehmet Berk ve meclis üyeleri de yer aldı. Çağlayancerit’te devam eden ve planlanan yatırımların görüşüldüğü toplantıda Büyükşehir Belediyesi tarafından Çağlayancerit’e kazandırılacak yeni proje de masaya yatırıldı. Başkan Hayrettin Güngör, belediye hizmet binasının bulunduğu alanda önemli bir yatırımı hayata geçireceklerini açıkladı.

Çağlayancerit’e Hayırlı Olsun

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ilçelerimizde olduğu gibi Çağlayancerit’te de yatırımlarımızı hayata geçirmeye devam ediyoruz. DOĞAKA iş birliğiyle yapımına başladığımız Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi’nde çalışmalarımız süratle devam ediyor. Ayrıca ilçemizde ulaşım altyapımızı geliştirerek trafikte konforu ve güvenliği sağlamak için pek çok noktada yol bakım, onarım ve yenileme çalışması gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Şimdi de Çağlayancerit ilçemize yaklaşık 9 bin metrekare inşaat alanına sahip, içerisinde meydan, kapalı otopark, belediye hizmet binası, camii ve iş yerlerini barındıran yeni bir proje kazandıracağız. İnşallah bu projemiz sayesinde Çağlayancerit’imize fiziksel, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilirliğine katkı sağlayan, hemşehrilerimizin sağlıklı yaşam, iletişim, sosyalleşme, dinlenme gibi farklı ihtiyaçlarına cevap veren, bölge için yeterli kapalı otopark alanının sağlanabildiği yeni mekânlar inşa edeceğiz. Projemizi son aşamaya getirdik. İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.