Başkan Güngör’den Çam Ailesine Geçmiş Olsun Ziyareti

Çok şükür sıhhati gayet iyi. Burak kardeşimize ve nezdinde tüm gazilerimize şifa diliyorum. Rabbim Mehmetçiğimizi muhafaza eylesin” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Irak’ın kuzeyindeki Pençe – Kilit Operasyonu’nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Burak Çam’ı hanesinde ziyaret etti. AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel’in de yer aldığı ziyarette Çam ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Hayrettin Güngör, “Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe – Kilit Operasyonu’nda yaralanan Burak Çam kardeşimizi İl Başkanımız Fırat Görgel ile birlikte ziyaret ettik. Burak kardeşimize ve kıymetli ailesine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Çok şükür sıhhati gayet iyi. Burak kardeşimize ve nezdinde tüm gazilerimize şifa diliyorum. Rabbim Mehmetçiğimizi muhafaza eylesin” dedi.