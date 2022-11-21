Başkan Güngör’den Doğukent ziyareti!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehrin muhtelif bölgelerinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Dulkadiroğlu Doğukent Mahalle Muhtarı Ahmet Bayraktar’ı ziyaret eden Başkan Güngör, bölgede vatandaşlarla da bir araya geldi. Muhtar Bayraktar ve vatandaşlarla bolca muhabbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Doğukent Mahalle Muhtarımız Ahmet Bayraktar ile bir araya gelerek mahallemizin ihtiyaçları ve hayata geçirilen yatırımlara ilişkin istişarelerde bulunduk. Akabinde bölgede hemşehrilerimizle de bir araya geldik. Şehrimiz için gece gündüz çalışmayı sürdürüyoruz” dedi.