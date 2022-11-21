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Başkan Güngör’den Doğukent ziyareti!

Doğukent Mahallesi’nde muhtar Ahmet Bayraktar ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Güngör, “Güler yüzü ve samimi sohbetleri için tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Biz her zaman sahadayız, hemşehrilerimizle iç içeyiz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.

Başkan Güngör’den Doğukent ziyareti!

Başkan Güngör’den Doğukent ziyareti!

Doğukent Mahallesi’nde muhtar Ahmet Bayraktar ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Güngör, “Güler yüzü ve samimi sohbetleri için tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Biz her zaman sahadayız, hemşehrilerimizle iç içeyiz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.

21 Kasım 2022 Pazartesi 19:00

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehrin muhtelif bölgelerinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Dulkadiroğlu Doğukent Mahalle Muhtarı Ahmet Bayraktar’ı ziyaret eden Başkan Güngör, bölgede vatandaşlarla da bir araya geldi. Muhtar Bayraktar ve vatandaşlarla bolca muhabbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Doğukent Mahalle Muhtarımız Ahmet Bayraktar ile bir araya gelerek mahallemizin ihtiyaçları ve hayata geçirilen yatırımlara ilişkin istişarelerde bulunduk. Akabinde bölgede hemşehrilerimizle de bir araya geldik. Şehrimiz için gece gündüz çalışmayı sürdürüyoruz” dedi.

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Başkan Güngör’den Doğukent Ziyareti!
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