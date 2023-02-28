Başkan Güngör’den Hal Esnafına Ziyaret

Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren bir yandan afet ve acil durum çalışmalarını koordine ederken bir yandan da depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yoğun gayret gösteren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile Sebze Hali ve Toptancılar Sitesi’nde incelemelerde bulundu. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ve Cihat Sezal ile AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel’in de yer aldığı ziyarette heyet, hal esnafı ile bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hal Esnafımız Faaliyetlerine Başladı

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bakanımız Sayın Mahir Ünal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcımız Fatma Varank, milletvekillerimiz Ahmet Özdemir ve Cihat Sezal ve İl Başkanımız Fırat Görgel ile birlikte Sebze Hali ve Toptancılar Sitesi’ni ziyaret ederek hal esnafımızla bir araya geldik. Şehrimizi tekrardan ayağa kaldırmak ve her şeyin bir an önce yoluna girebilmesi için hal esnafımız da faaliyetlerine başladı. İnşallah el birliğiyle Kahramanmaraş’ımızı tekrardan ayağa kaldıracağız. Bu süreçte gecesini gündüzüne katarak emek veren herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.