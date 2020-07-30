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Başkan Güngör’den Kurban Bayramı Mesajı

Milli birlik ve beraberliğimizi sağlayan değerlerin her yönüyle yaşandığı, sevginin ve kardeşliğin yoğun bir şekilde hissedildiği, dini bayramlarımızdan biri olan mübarek Kurban Bayramına ulaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz.

Başkan Güngör’den Kurban Bayramı Mesajı

Başkan Güngör’den Kurban Bayramı Mesajı

Milli birlik ve beraberliğimizi sağlayan değerlerin her yönüyle yaşandığı, sevginin ve kardeşliğin yoğun bir şekilde hissedildiği, dini bayramlarımızdan biri olan mübarek Kurban Bayramına ulaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz.

30 Temmuz 2020 Perşembe 16:29

Bu bayramda, kırgınlık ve küskünlüklerin sona erip, saygı ve sevginin öne çıkmasını temenni ediyorum. Değerli hemşehrilerim! Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehrilerimizin bayramlarını en iyi şekilde geçirmeleri için gerekli tedbirleri almış bulunmaktayız. Siz hemşehrilerimizin de, henüz sona ermeyen, sadece tedbirlerle üstesinden gelebileceğimiz pandemi sürecinden dolayı kurban kesimi ve bayramlaşma esnasında sosyal mesafeye, koruyucu maske kullanımına ve el temizliğine azami ölçüde dikkat edeceğinize yönelik güvenimiz tamdır. Bu vesileyle bayramın Kahramanmaraş’ımıza, ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramını tebrik ediyorum.

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Başkan Güngör’den Kurban Bayramı Mesajı
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