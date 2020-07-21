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Başkan Güngör’den Nurhak belediyesine ziyaret

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın dokuzuncusunu gerçekleştirmek üzere gittiği Nurhak’ta ilçe belediyesini ziyaret etti.

Başkan Güngör’den Nurhak belediyesine ziyaret

Başkan Güngör’den Nurhak belediyesine ziyaret

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın dokuzuncusunu gerçekleştirmek üzere gittiği Nurhak’ta ilçe belediyesini ziyaret etti.

21 Temmuz 2020 Salı 17:31

Başkan Güngör, 9. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı öncesinde Nurhak Belediyesini ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan; “Kahramanmaraş’ımız için, Nurhak’ımızın için işbirliği içinde çalışmaya devam ediyoruz. Üzerimize düşen görevlerin farkındayız. Bunları görüşmek ve değerlendirmek amacıyla Nurhak’ımıza gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hayrettin Güngör’e hoş geldiniz diyorum” diye konuştu.

Başkan Güngör: “İlçelerimizin önceliklerini dikkate alıyoruz”

Ziyaret esnasında kısa bir konuşma yaparak İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın konu ve amaçlarından söz eden Başkan Güngör; “Çalışmaları yerinde incelemek, talep ve önerileri dinlemek amacıyla yaptığımız İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın dokuzuncusunu gerçekleştirmek üzere Nurhak’ımıza geldik. Her ilçemizin kendine özgü bir potansiyeli var. Nurhak’ımız da gerek yayla turizmiyle gerekse de havasıyla, suyuyla, dağları ve ovasıyla kendine özgü değeri ve potansiyeli olan bir ilçemiz. Her ilçemize olduğu gibi Nurhak’ımız için de ihtiyaç, öncelik ve beklentilere uygun eylem planlarımız, projelerimiz, programlarımız var. Bugün onları tekrar gözden geçireceğiz.” ifadelerinde bulundu.

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Başkan Güngör’den Nurhak Belediyesine ZiyaretKahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin GüngörNurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan
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