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Başkan Güngör’den Şehir Hastanesi’ne Ziyaret

Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ni ziyaret eden Başkan Güngör, “Tedavi gören tüm hastalarımıza Allah’tan acil şifalar, sağlık çalışanlarımıza görevlerinde kolaylıklar diliyorum” dedi.

Başkan Güngör’den Şehir Hastanesi’ne Ziyaret

Başkan Güngör’den Şehir Hastanesi’ne Ziyaret

Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ni ziyaret eden Başkan Güngör, “Tedavi gören tüm hastalarımıza Allah’tan acil şifalar, sağlık çalışanlarımıza görevlerinde kolaylıklar diliyorum” dedi.

28 Kasım 2022 Pazartesi 18:50

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde sağlık çalışanları ve tedavi gören vatandaşları ziyaret etti. Necip Fazıl Şehir Hastanesi Başhekimi Vehbi Şirikçi’den hastane ile ilgili bilgileri alan Başkan Hayrettin Güngör, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Güngör, “Necip Fazıl Şehir Hastanemizde tedavi gören hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Rabbimden tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Sağlık çalışanlarımız da özveriyle görevlerinin başındalar. Tüm sağlık çalışanlarımıza görevlerinde kolaylık diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Başkan Güngör’den Şehir Hastanesi’ne Ziyaret
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