Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dünya nüfusu 8 milyara ulaştı!
Dünya nüfusu 8 milyara ulaştı!
Kütüphane Söyleşileri Gençlerle Buluşmaya Devam Ediyor
Kütüphane Söyleşileri Gençlerle Buluşmaya Devam...
KSÜ, Vefatının 84. Yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Andı
KSÜ, Vefatının 84. Yılında Gazi...
Dulkadiroğlu Belediyesi Parklarda Bulunan Oyun Guruplarını Onardı
Dulkadiroğlu Belediyesi Parklarda Bulunan Oyun...
Başkan Okay’dan 10 Kasım Mesajı
Başkan Okay’dan 10 Kasım Mesajı

Başkan Güngör’den Sezai Karakoç İçin Taziye Mesajı

Sezai Karakoç’un vefatının yıl dönümü dolayısıyla taziye mesajı yayımlayan Başkan Güngör, “Fahri hemşehrimiz Sezai Karakoç’a Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun” dedi.

Başkan Güngör’den Sezai Karakoç İçin Taziye Mesajı

Başkan Güngör’den Sezai Karakoç İçin Taziye Mesajı

Sezai Karakoç’un vefatının yıl dönümü dolayısıyla taziye mesajı yayımlayan Başkan Güngör, “Fahri hemşehrimiz Sezai Karakoç’a Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun” dedi.

16 Kasım 2022 Çarşamba 16:22

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Sezai Karakoç’un vefatının yıl dönümü dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Başkan Hayrettin Güngör mesajında, “Türk edebiyatının en önemli isimlerinden, fikir ve düşünce insanı Sezai Karakoç’u vefatının birinci yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. Vefatından kısa bir süre önce kendisini ziyaret ederek fahri hemşehrilik beratımızı takdim etmiştik. Diriliş şairimiz, fahri hemşehrimiz Sezai Karakoç’a Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Güngör’den Sezai Karakoç İçin Taziye Mesajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden İle Bir Araya Geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden İle Bir Araya Geldi
CHP Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş’in Sayaç Yalanı
CHP Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş’in Sayaç Yalanı
Başkan Okay, “Dulkadiroğlu’nun Hazinesi Bu Konaklardır”
Başkan Okay, “Dulkadiroğlu’nun Hazinesi Bu Konaklardır”
Arıtaşlı Öğrenciler Burssuz Kalmayacak
Arıtaşlı Öğrenciler Burssuz Kalmayacak
Anadolu’nun ve Dünyanın Farklı Yörelerinden Eserler Kahramanmaraş’ta Seslendirildi
Anadolu’nun ve Dünyanın Farklı Yörelerinden Eserler Kahramanmaraş’ta Seslendirildi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber