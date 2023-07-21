Başkan Güngör;“Mikrobölgeleme sonuçlarına göre planlama ve tasarım yapılacak”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, mikrobölgeleme çalışmaları kapsamında yürütülen sondaj uygulamalarını yerinde inceledi. Çalışmalara ilişkin ekiplerden bilgiler alan Başkan Hayrettin Güngör yaptığı açıklamada, “Yaşadığımız afet sonrası şehrimizin yeniden imar ve inşası konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok yoğun bir çalışma yürütülüyor. Bir yandan kalıcı konutlar hızla yükselirken bir yandan da imar planlarımızın altlığı olan mikrobölgeleme çalışmaları devam ediyor. Sahada hızlı bir çalışma var. Üniversitelerimizden alanında uzman öğretim üyeleri gözetiminde bu süreçler sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Önümüzdeki günlerde hazırlanacak nihai mikrobölgeleme raporlarına bağlı olarak şehrimizde imar planı ve kentsel tasarım çalışmaları yapılacak” diye konuştu.

Zemin Durumu Ortaya Çıkıyor

Başkan Hayrettin Güngör, açıklamalarının devamında, “Özellikle yıkımın yoğun olduğu şehir merkezindeki zemin durumunu, bölgede yapılabilecek inşaatların kaç katlı olabileceği hususunda yapılan bu mikrobölgeleme çalışmaları önemli bir altlık olacak. Şehir planını da bu raporlara göre revize edeceğiz. Bu süreçte bizlerin daima yanında olan, şehrimizin imar ve inşası noktasında yürütülen çalışmalara katkı sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Üst düzeyde bir koordinasyonla çalışmalarımızı yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.