Başkan Güngör;“Şehrimizin tarihi değerlerini tekrar ayağa kaldıracağız”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere şehre gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile şehirde yürütülen ve planlanan çalışmalara ilişkin düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu’nda; Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, bakanlık ve kurum yetkililerinin de katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Başkan Hayrettin Güngör heyete, 6 Şubat depremlerinde kısmi hasarlar alan Ulu Camii, Tarihi Kapalı Çarşı, Kahramanmaraş Kalesi ve tarihi konaklara ilişkin bir de sunum gerçekleştirdi.

Daha Güzel Bir Kahramanmaraş İçin

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizi alt ve üstyapısı, konut alanları, sanayisi, tarihi ve turistik mekânları ve sosyal tesisleriyle tekrar ayağa kaldırma noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlıklarımız, kurum ve kuruluşlarımızla yoğun gayret gösteriyoruz. Bugün de Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ve Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci’nin katılımıyla afet ve acil durum çalışmalarına ilişkin bir toplantı gerçekleştirdik. Depremde hasar alan tarihi yapılarımıza ilişkin Sayın Bakanlarımıza bilgiler aktardık. Tarihi yapılarımızda hasar tespit çalışmaları sürüyor. İnşallah bakanlığımızla birlikte şehrimizin değerlerini de tekrar ayağa kaldıracağız. Daha güzel bir Kahramanmaraş için var gücümüzle çalışıyoruz” cümlelerini kaydetti.